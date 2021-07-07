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Çanakkale’de seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı

07.07.2021 20:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale’de seyir halinde olan bir yolcu otobüsü motor kısmında meydana gelen arıza nedeniyle alev alev yandı. Orman Bölge Müdürlüğüne ait yangın söndürme helikopteri, yanan otobüsün üzerine su bıraktı. O anlar da bir vatandaş tarafından saniye saniye kayıt altına alındı.

Çanakkale’de seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı

Olay, saat 18.45 sıralarında Çanakkale’nin Lapseki ilçesi ile Güreci köyü arasındaki karayolunda meydana geldi. Ankara’dan Çanakkale’ye gelmekte olan yolcu otobüsü, Lapseki-Güreci köyü arasında alev almaya başladı.

ALEVLER ORMAN ARAZİSİNE DE SIÇRADI

Motor kısmından dumanlar gördüğünü fark eden otobüs şoförü, 8 yolcu, muavin ve diğer şoförün de otobüsten inmesini sağladı. Kısa sürede büyüyen alevler yandaki orman arazisine de sıçradı.

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YOLCULAR GÜVENLİ BÖLGEYE ALINDI

Yangının çıktığı bölgeye çok sayıda Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazöz, personel, yangın söndürme helikopteri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yolcular güvenli bölgeye alınırken, bir yandan da alev alev yanan otobüs çevresindeki tutuşan ağaçların söndürme çalışmaları gerçekleştirildi.

ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Olayda ölen ve yaralanan olmazken, yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi. Karayolunun yanında bulunan orman arazisindeki bazı ağaçlar da zarar gördü. Söndürme çalışmaları devam ederken, tek şeride düşen karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
yangın Çanakkale
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