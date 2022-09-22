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Yolcu otobüsü bariyerlere çarptı! Facianın eşiğinden dönüldü... 30 yolcu vardı

22.09.2022 20:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalova-Bursa kara yolunda kontrolden çıkan yolcu otobüs bariyerlere çarptı. 30 yolcunun bulunduğu otobüste ölen ya da yaralanan olmadı. Kaza sonrası yolu tamamen kapatan otobüs, kurtarma çalışmalarının ardından kenara çekildi.

Yolcu otobüsü bariyerlere çarptı! Facianın eşiğinden dönüldü... 30 yolcu vardı

Kaza, Orhangazi’de Bursa-Yalova karayolu Orhangazi girişinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 30 yolcusu ile Yalova’dan Bursa istikametine seyir halindeki yolcu otobüs, Orhangazi girişinde Yeniköy ışıklı kavşağı yakınlarında yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak bariyere çarptı. Yola paralel bir şekilde iki bariyer arasına sıkışan otobüsteki yolcular kaza nedeniyle büyük panik yaşadı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İki bariyer arasına sıkışan otobüs yaklaşık yarım saatlik çalışma sonrasında yoldan kaldırılabildi. Otobüsteki yolcular bir başka otobüse nakledilirken, kapanan yolda trafik ekipleri trafiği yan yoldan sağladı. Otobüsün kaldırılmasından sonra trafik normale döndü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası yolcu otobüsü
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