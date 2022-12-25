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Yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı! Ölü ve yaralılar var...

25.12.2022 19:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaza, Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde meydana geldi. Yolcu otobüsü ile kamyonun çarpıştığı kazada biri kişi hayatını kaybetti, iki kişi de yaralandı.

Yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı! Ölü ve yaralılar var...

Kaza, saat 17.15 sıralarında Tekirdağ-Malkara kara yolunun Yenice Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İstanbul-Şarköy seferini yapan ve içinde 10 yolcu bulunan H.Y. (50) yönetimindeki yolcu otobüsü, emniyet şeridinden yola çıktığı iddia edilen Seyfi Özcan (57) yönetimindeki patates yüklü kamyona çarptı. Kazanın şiddetiyle savrulan kamyon devrilirken, otobüsün ön kısmında da büyük hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde kamyon sürücüsü Seyfi Özcan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Otobüste bulunan yolculardan S.K (62) ile Z.M.D. (58) de yaralandı. Kamyonda bulunan patatesler ise yola saçıldı.

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Yaralılar, Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kamyon şoförü Seyfi Özcan'ın cansız bedeni de Tekirdağ Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

'KAMYON ANİDEN ÖNÜME ÇIKTI'

Otobüs şoförü H.Y., "Ben Şarköy'e gidiyordum, kamyon aniden önüme çıktı. Kurtarmaya çalıştım ama kaza meydana geldi." dedi. Kaza nedeniyle, Tekirdağ-Malkara kara yolunun tek şeridi trafiğe kapatıldı. Ekipler, yola saçılan patatesleri temizlerken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

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kaza otobüs

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