Yolcu otobüsü refüje devrildi: 1 ölü, 17 yaralı

Konya’da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan yolcu otobüsünün refüje devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.

Kaza, saat 06.00 sıralarında, Konya-Ereğli yolunun 30’uncu kilometresi Sakyatan mevkii yakınlarında meydana geldi. Adana’dan Konya yönüne giden M.A.E. idaresindeki 21 BM 585 plakalı yolcu otobüsü, kar yağışı ve buzlanmanın olduğu yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yoldan çıkarak refüje devrilen otobüs yan yattı. Kazada yolculardan Mehmet Çıkar olay yerinde hayatını kaybederken, otobüs sürücü ile 16 yolcu yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Konya’daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Mehmet Çıkar’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası yan yatan otobüs vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

