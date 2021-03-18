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Yolcunun darp ettiği halk otobüsü şoförü hastanelik oldu

18.03.2021 12:04 | Son Güncelleme:
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Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir halk otobüsü şoförü, durak dışında otobüse bindiği için uyardığı yolcu tarafından darp edildi.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir halk otobüsü şoförü, durak dışında otobüse bindiği için uyardığı yolcu tarafından darp edildi. Hastanelik olan otobüs şoförü, şahsın kendisini işten attırabileceğini dedikten sonra darp ettiğini söyledi.
Olay, İzmit ilçesi Turgut Mahallesi Miralay Mümtaz Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmit şehir içinde sefer yapan 41 J 0294 plakalı özel halk otobüsünün şoförü Yılmaz Dişli (64), caddede seyir halindeyken yol kenarında bulunan bir yolculunun kendisine ikaz etmesi üzerine durdu. Yolcuyu otobüse alan Dişçi, beklediği yere yakın bir yerde durak olduğunu, otobüse oradan binmesi gerektiğini söyledi. Kendisini uyaran otobüs şoförü ile tartışmaya başlayan kimliği belirsiz şahıs aha sonra, Dişli’yi darp etti. Daha sonra otobüsten inen şahıs, olay yerinden koşarak uzaklaştı. Otobüste bulunan yolcular durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Dişli, İzmit Seka Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri kayıplara karışan şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

“Bir anda bana yumruk attı, kaçtı”
Tedavi altına alınan Dişli ise olay anını anlattı. Şahsın kendisini önce işten attırmak ile tehdit ettiğini, daha sonra darp ettiğini belirten Dişli, “Ben halk otobüsü şoförüyüm. Vatandaş durak haricinde otobüse binmek istedi ben yine de aldım. Ama durağın biraz ileride olduğunu söyledim. O da ‘durak burası’ dedi. Ben arkadaşım durak orası, bak dedim. Sonra, ‘ben Tahir Büyükakın’ın arkadaşıyım, seni işinden attırırım’ dedi. Ben de hayırdır, neden beni işimden attıracaksın dedim. O sırada ben durakta durdum. Bir anda bana yumruk attı, kaçtı. Şu anda iyiyim” dedi.

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