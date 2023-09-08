Yolda bulduğu cüzdanın içinden 3 aylık emekli maaşı çıktı!

Zile ilçesi Dutlupınar Mahallesi Çarşı Park önünde Faruk Palabıyık, yolda cüzdan buldu. Cüzdanı kontrol eden Palabıyık, içinde bir miktar para ve kimlik kartları olduğunu gördü. Palabıyık, Zile Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne giderek cüzdanı teslim etti.

Cüzdanı düşüren Hüseyin Taşdemir de Zile Belediyesi Zabıta ekiplerine başvurdu. Cüzdanını teslim alan Taşdemir, içindeki paranın emekli maaşı olduğunu ve başka gelirinin bulunmadığını ifade ederek, "3 aylık emekli maaşımdı. Bu zamana kadar haram para yemedim. Bekçi emeklisiyim. Helal para döner, dolaşır seni bulur. Faruk Bey’den Allah razı olsun. Paramın bulunduğuna sevindim" diye konuştu.

Faruk Palabıyık, cüzdanın sahibini bulmak için herkese haber bıraktığını belirterek, "Çok şükür paranın sahibini bulup, verdik. Allah sahibine bağışladı" dedi. (DHA)



