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Yolda yürürken arkadan çarpan kamyonetin altında kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2020 19:43 | Son Güncelleme

Ankara'da, yol üzerinde yürüyen Altay Y., arkadan çarpan kamyonetin altında kalarak yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Yolda yürürken arkadan çarpan kamyonetin altında kaldı

Kaza, öğlen saatlerinde Yenimahalle ilçesinde bulunan bir sebze halinde meydana geldi. Özel bir markete ait kamyonet, henüz belirlenemeyen sebeple sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol üzerinde yürüyen Altay Y.'ye arkadan çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle yere düşen Altay Y., kamyonun altında kalarak yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Altay Y.'yi yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Altay Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)

Yolda yürürken arkadan çarpan kamyonetin altında kaldı

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