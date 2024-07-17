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  4. Yoldan geçen genç büyük tuzağı engelledi! İkisinin de telefonu aynı anda çaldı... 'Seslerini dinlettiler'

Yoldan geçen genç büyük tuzağı engelledi! İkisinin de telefonu aynı anda çaldı... 'Seslerini dinlettiler'

17.07.2024 10:55
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Kırıkkale'de polis, 71 yaşındaki kadının parasını dolandırıcılara vermesini engelledi. Ekipler, kadının altınlarını bozdurup kendisini telefonda polis olarak tanıtan şüphelinin verdiği banka hesabına parayı yatırmasını önlerken bu sırada kadının damadı da aynı kişilerce telefonla aranıp, banka hesabına 80 bin lira yatırdı, yoldan geçen bir gencin uyarmasıyla paraya bloke koydurdu. Yaşlı kadın ise açıklamasında "Dolandırıcılar, damadımla kızımın sesini dinlettiler" dedi.

Yoldan geçen genç büyük tuzağı engelledi! İkisinin de telefonu aynı anda çaldı... 'Seslerini dinlettiler'

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Hüseyin Kahya Mahallesi'ndeki bir sarrafta altın bozduran kadının dolandırıcıların tuzağına düşmüş olabileceği ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, Hacer Özkılıç'ın altınlarını bozdurup kendisini telefonda polis olarak tanıtan şüphelinin verdiği banka hesabına parayı yatırmasını engelledi.

Bu sırada Özkılıç'ın damadı Murat Aksakal da aynı kişilerce telefonla aranıp, banka hesabına 80 bin lira yatırdı, bir gencin uyarmasıyla paraya bloke koydurdu.

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Hacer Özkılıç ve Murat Aksakal, olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğüne gelerek dolandırıcılardan şikayetçi oldu.

Özkılıç, gazetecilere yaptığı açıklamada, emniyetten aradığını söyleyen şüphelinin, kızı ve oğlunun sarrafı dolandırdığı bahanesiyle kendisinden para istediğini söyledi.

"DOLANDIRICILAR, DAMADIMLA KIZIMIN SESİNİ DİNLETTİLER"

Özkılıç, "Dolandırıcılar, damadımla kızımın sesini dinlettiler. Kırıkkale polisine ve kuyumculara çok teşekkür ederim, beni dolandırılmaktan kurtardılar. 96 bin lirayı yatıracaktım. Bilezik ve çeyrek altınlarımı bozdurmuştum. Kışın da aramıştı dolandırıcılar, o zaman uyanmıştım." diye konuştu.

Murat Aksakal da "Emniyetten aradıklarını belirterek, akrabalarımın şu anda nezarette olduğunu, benim de ifademi alacaklarını söylediler. 'Emniyete girme, savcı bey arka kapıdan alacak. Şu hesaba para yatırın, hesabınızdan para giriş çıkışı olmuş mu bakalım' dediler. Parayı yollamaya çalışırken yoldan geçen bir gençten yardım istedim. Genç, dolandırıldığımı söyleyerek beni uyardı. O sırada 80 bin lirayı yatırmışım ama hemen bankayı arayarak bloke ettirdim." dedi. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kırıkkale dolandırıcı
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