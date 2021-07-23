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  4. Yoldan geçerken kavgada ateşlenen silahla yaralandı! O anlar güvenlik kamerasında

Yoldan geçerken kavgada ateşlenen silahla yaralandı! O anlar güvenlik kamerasında

23.07.2021 11:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce’de, iki arkadaş arasında çıkan kavgada ateşlenen tabancadan çıkan kurşun, yoldan geçen Hasan Vural’a isabet etti. Vural yaralanırken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay saat 22.30 sıralarında Anıtpark’ın arkasında meydana geldi. Muhammed B. ve yanındaki arkadaşı motosikletle park halindeki bir otomobilin yanına geldi.

ARAÇTAKİ KADINI İNDİRİP MOTOSİKLETE BİNDİRMEYE ÇALIŞTI

Muhammed B., otomobildeki kadını indirip, motosikletine bindirmek isteyince yanındaki arkadaşı ile aralarında yumruk yumruğa kavga çıktı.

YOLDAN GEÇTİĞİ SIRADA VURULDU

Muhammet B. silahını çıkartarak ateş etti. Silahtan çıkan mermi, bu sırada yoldan geçen Hasan Vural’a isabet etti.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Muhammet B. kaçarken, çevredekiler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Hasan Vural gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, polis, Muhammet B.’nin yakalanması için çalışma başlattı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Düzce silahlı saldırı
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