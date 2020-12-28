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Yolsuzluk iddialarının ardından Papa'dan flaş hamle

28.12.2020 19:58 | Son Güncelleme:
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Yolsuzluk iddialarının ardından Papa'dan flaş hamle

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Franciscus, yolsuzluk skandalının ardından Vatikan Devlet Sekreterliğinin (Başbakanlık) varlıklarının devredilmesi yasasını imzaladı.

Vatikan'dan yapılan açıklamada, ruhani liderin, Papalık Nizamnamesinde Devlet Sekreterliğinin ekonomik ve finansal sorumluluklarında bazı değişikliklere gittiği bildirildi.

Açıklamada, Franciscus'un Sekreterliğe ait mali varlıkların ve gayrimenkullerin 4 Şubat'a kadar başka bakanlığa devredilmesini öngören yasa değişikliğini imzaladığı belirtildi.

"GÜÇLER AYRILIĞININ SAĞLANMASI İÇİN YAPILDI"

Söz konusunu yasal düzenlemenin, şeffaf ve verimli yönetim sergilenmesiyle güçler ayrılığının sağlanması için yapıldığı vurgulandı.

Açıklamada, sekreterliğin iktisadi ve mali alanlardaki faaliyetleri yerine getirmesinin uygun olmadığı kaydedildi.c

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PAPA'YA YAPILACAK TÜM BAĞIŞLARI HAZİNE BAKANLIĞI YÖNETECEK

Yasal değişiklik kapsamında Papa'ya yapılacak tüm bağışların da Hazine Bakanlığı tarafından yönetilmesi kararı alındı.

GÖREVİNDEN İSTİFA ETMİŞTİ

Vatikan'dan 25 Eylül'de Vatikan Devlet Sekreteri Vekili (Başbakan Vekili) de dahil üst düzey görevlerde bulunan Kardinal Giovanni Angelo Becciu, hakkındaki "zimmetine para geçirme" suçlamaları sebebiyle görevlerinden istifa etmişti.

Becciu'nun adı, Vatikan Devlet Sekreteri Vekili olarak görev yaptığı 2011-2018 döneminde, Devlet Sekreterliğinin Londra’nın pahalı muhitlerinden birinde gayrimenkul alımı sırasında mali skandala karışmıştı.

Vatikan'da Becciu gibi yakın dönemde iki kardinal daha kardinallikten azledilmişti. Eski Washington Başpiskoposu Kardinal Theodore McCarrick 2018'de, İskoç Kardinal Keith Michael Patrick O'Brien da 2015'te çocuk ve rahiplere yönelik cinsel istismar suçlarından kardinallikten azledilmişlerdi. (AA)

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