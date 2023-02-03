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Yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınmıştı! Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin tutuklandı

03.02.2023 23:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin tutuklandı. Öte yandan yolsuzluk ve rüşvet iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında Belediye İmar Müdürü ve eski İYİ Parti Gökçeada İlçe Başkanı hakkında da tutuklama kararı verildi.

Yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınmıştı! Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin tutuklandı

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde yolsuzluk ve rüşvet iddiasıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden, Belediye Başkanı Ünal Çetin'in de aralarında olduğu 3'ü tutuklandı.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma doğrultusunda gözaltına alınan Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin, Belediye İmar Müdürü S.D, eski İYİ Parti Gökçeada İlçe Başkanı H.E, kamu çalışanı E.B. ile müteahhitler R.G. ve B.B'nin emniyet müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, sağlık kontrollerinin ardından Çanakkale Adliyesine getirildi. Savcılık tarafından sorgulanan Çetin ve diğer 5 şüpheli, tutuklanmaları istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

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İmar uygulamalarında usulsüz ruhsat verdikleri ve müteahhitlerden rüşvet aldıkları iddia edilen Belediye Başkanı Çetin ve İmar Müdürü S.D. ile rüşvete aracılık ettiği öne sürülen H.E. tutuklandı. E.B, R.G. ve B.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 31 Ocak'ta Gökçeada'da bazı adreslere düzenlenen operasyonda Belediye Başkanı Ünal Çetin'in de aralarında olduğu şüpheliler gözaltına alınmıştı. (AA)

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