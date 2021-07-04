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Yolu kapatıp çöp kutusunda dans ettiler!

04.07.2021 10:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Beylikdüzü Gürpınar Sahili'nde normalleşmenin ardından sokakta toplanan grup, geç saatlere kadar eğlendi. Yolu trafiğe kapatan kişiler, bolca dans etti. Bir kişinin çöp kutusunun üzerine çıkarak dans etmesi ise dikkatlerden kaçmadı.

Yolu kapatıp çöp kutusunda dans ettiler!

Beylikdüzü Gürpınar Sahili’nde normalleşmeyi abartıp geç saatlere kadar eğlenen grup, sosyal mesafeyi hiçe saydı. Yolu trafiğe kapatıp dans eden kişiler, daha sonra çöp kutusu üzerinde dans etti.

YOLU TRAFİĞE KAPATTILAR

1 Temmuz’da başlayan normalleşme sürecinde gece saat sınırlamasının kalkmasını fırsat bilen bir grup, Beylikdüzü Gürpınar Sahili’nde ortalığı birbirine kattı. Eğlencenin dozunu kaçıran şahıslar, önce yolu trafiğe kapattı.

ÇÖP KUTUSUNDA DANS!

Daha sonra çöp kutuları üzerinde dans eden grubun eğlencesine yüksek sesli müzikte eşlik etti. Maske ve mesafenin hiçe sayıldığı eğlence bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Çöp kutusu üzerine çıkarak dans figürleri sergileyen kişi ise çevredeki vatandaşlardan tam not aldı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Beylikdüzü
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