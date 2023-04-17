HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. 300 metrelik kısmı çöktü! Yol trafiğe kapatıldı

300 metrelik kısmı çöktü! Yol trafiğe kapatıldı

17.04.2023 20:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batman’da yükselen baraj suyu nedeniyle bölünmüş devlet yolunun 300 metrelik kısmında çökme meydana geldi. Hasar gören yol trafiğe kapatılarak çalışma başlatıldı.

300 metrelik kısmı çöktü! Yol trafiğe kapatıldı

Batman-Üçyol bölünmüş devlet yolunun 13’üncü kilometresinde, yükselen baraj suyu nedeniyle çökme meydana geldi. Valilik açıklamasında, 300 metrelik bir kısımda hasar oluşan yolun trafiğe kapatılarak çalışma başlatıldığı belirtilerek, “İlimiz karayolları ağında bulunan Batman-Üçyol bölünmüş devlet yolunun 13’üncü kilometresinin 300 metrelik kısmında çökme meydan gelmiştir.

gg

GELİŞ YÖNÜ KAPATILDI

Meydana gelen çökmeden dolayı gerekli trafik tedbirleri alınmış ve Batman’a geliş yönü kapatılarak karşı yönden iki yönlü trafik akışı sağlanmaktadır. Yoldaki hasarın giderilmesine yönelik kaya dolgu ve onarım çalışmalarına ivedilikle başlanılmıştır. Yol çalışması yapılan yerde sürücülerin dikkatli olması, trafik işaretlerine uyması önem arz etmektedir” denildi. (DHA)

A1

A2

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kayseri'de bahçe mobilyaları üreten fabrikada yangınKayseri'de bahçe mobilyaları üreten fabrikada yangın
MSB duyurdu! Terör örgütünden hain saldırı... 4 Mehmetçik yaralıMSB duyurdu! Terör örgütünden hain saldırı... 4 Mehmetçik yaralı
Birkaç hafta sonra adaylıktan çekilmek isteyecektirBirkaç hafta sonra adaylıktan çekilmek isteyecektir
Anahtar Kelimeler:
Batman yol

En Çok Okunan Haberler

Toplu iş sözleşmesinde hükümetin teklifi belli oldu

Toplu iş sözleşmesinde hükümetin teklifi belli oldu

Feci kaza! AK Partili aday seçim gezisini yarıda kesip müdahale etti

Feci kaza! AK Partili aday seçim gezisini yarıda kesip müdahale etti

Ünlü anketçinin çıkışı gündem oldu "Bunu ilk kez burada söylüyorum...'

Ünlü anketçinin çıkışı gündem oldu "Bunu ilk kez burada söylüyorum...'

Oğuzhan Koç şaşkın! Para konusunda...

Oğuzhan Koç şaşkın! Para konusunda...

AK Partili İnan, broşür dağıtırken TİP'lilerle karşılaştı...

AK Partili İnan, broşür dağıtırken TİP'lilerle karşılaştı...

Erdoğan 'soğan' tartışmasına böyle dahil oldu!

Erdoğan 'soğan' tartışmasına böyle dahil oldu!

İlginizi Çekebilir

Ülke gizemli tarikatı konuşuyor! Bunun adı resmen ‘açlık orucu’

Ülke gizemli tarikatı konuşuyor! Bunun adı resmen ‘açlık orucu’

Savaş müzesinde müstehcen pozlar! “Bu büyük bir saygısızlık”

Savaş müzesinde müstehcen pozlar! “Bu büyük bir saygısızlık”

Adidas Terrex koleksiyonunun en sevilen ayakkabısı indirime girdi!

Adidas Terrex koleksiyonunun en sevilen ayakkabısı indirime girdi!

Sokaklar yangın yerine döndü! Emeklilik reformunun onaylanmasıyla...

Sokaklar yangın yerine döndü! Emeklilik reformunun onaylanmasıyla...

Boş yere bulamayınca isyan etti! Öyle bir fikir buldu ki...

Boş yere bulamayınca isyan etti! Öyle bir fikir buldu ki...

Robot süpürgelere zam yolda! Fiyatların artmasını beklemeyin, kullanışlı modelleri sizin için seçtik

Robot süpürgelere zam yolda! Fiyatların artmasını beklemeyin, kullanışlı modelleri sizin için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.