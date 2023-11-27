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  4. Yolun karşısına geçmeye çalışan çiftin acı sonu! Olay yerinde hayatını kaybetti

Yolun karşısına geçmeye çalışan çiftin acı sonu! Olay yerinde hayatını kaybetti

27.11.2023 00:29 | Son Güncelleme:
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Kütahya'da talihsiz bir olay yaşandı. Yolun karşıya geçmeye çalışan Emine Avşar (59) ve Yusuf Avşar’a (72) çiftine otomobil çarptı. Kazada, Emine Avşar olay yerinde hayatını kaybederken eşi Yusuf Avşar yaralandı.

Yolun karşısına geçmeye çalışan çiftin acı sonu! Olay yerinde hayatını kaybetti

Kaza, saat 20.30 sıralarında Kütahya-Afyonkarahisar karayolu Sporkent kavşağında meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Emine ve Yusuf Avşar çiftine seyir halinde olan İ.A. yönetimindeki otomobil çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri, Emine Avşar’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

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Yaralanan Yusuf Avşar ise ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücü İ.A. ise gözaltına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

(DHA)


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Kütahya kaza çift
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