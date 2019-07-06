HABER

Yolun ortasında kalan dorse, D130 Karayolu’nu trafiğe kapattı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.07.2019 22:49 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Gölcük ilçesi D130 Karayolu’nda dönüş yapmak isterken, tır ile bağlantısı kopan dorse yolu trafiğe kapattı.

Kocaeli’nin Gölcük ilçesi D130 Karayolu’nda dönüş yapmak isterken, tır ile bağlantısı kopan dorse yolu trafiğe kapattı. 15 kilometre kuyruğun oluştuğu yol, 2 saat sonra trafiğe açılabildi.

Olay, Kocaeli’nin Gölcük ilçesi D130 Karayolu Kurtuluş Bulvarı bağlantısında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır’dan Kocaeli’nin Gölcük ilçesine getirdiği kurbanlık koyunları indiren Halil K., idaresindeki tır ile Kurtuluş Bulvarı’ndan D130 Karayolu’na çıkmak istedi. Dorsenin uzunluğu nedeni ile yolda dönemeyen tırın dorse bağlantısı koptu. Yaşanan olay sonrasında D130 Karayolu İzmit istikameti trafiğe kapandı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler dorsenin kaldırılması için çalışma başlattı. Yaklaşık 2 saat boyunca trafiğe kapalı kalan yolda polis ekipleri tarafından trafik tek şeritten sağlanmaya çalışıldı.

Yaşanan olay nedeni ile yolda yaklaşık 10 kilometrelik kuyruk oluştu. Saatlerce yolun trafiğe açılmasını bekleyen sürücüler ise duruma tepki gösterdi. Ekipler tarafından yapılan çalışmanın ardından dorse, vinç yardımı ile kaldırılabildi. Dorsenin kaldırılmasının ardından trafiğe açılan yolda trafik normale döndü.

PARTNERiPhone ile çekildiğine inanamayacağınız filmler!iPhone ile çekildiğine inanamayacağınız filmler!
Tarsus’ta trafik kazasında: 2 yaralıTarsus’ta trafik kazasında: 2 yaralı
Kazaya yardım etmek isterken babasının cansız bedeniyle karşılaştıKazaya yardım etmek isterken babasının cansız bedeniyle karşılaştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Korkunç olay! Arabada bu halde bulundu

Korkunç olay! Arabada bu halde bulundu

ABD'de AVM'de patlama: Çok sayıda yaralı var

ABD'de AVM'de patlama: Çok sayıda yaralı var

Murat Boz'dan Aslı Enver'e büyük jest! 50 bin liraya...

Murat Boz'dan Aslı Enver'e büyük jest! 50 bin liraya...

Kırmızı bikinisiyle nefes kesti

Kırmızı bikinisiyle nefes kesti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan genelge

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan genelge

Soylu'dan flaş Suriyeli açıklaması: İstanbul kapalıdır!

Soylu'dan flaş Suriyeli açıklaması: İstanbul kapalıdır!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dilencilerin ekmeğinin arasından para çıktı!

Dilencilerin ekmeğinin arasından para çıktı!

Dicle Elektrik ekibine kaçak kontrolü sırasında saldırı

Dicle Elektrik ekibine kaçak kontrolü sırasında saldırı

TEM'de sürücü kalp krizi geçirdi! 7 araç birbirine girdi

TEM'de sürücü kalp krizi geçirdi! 7 araç birbirine girdi

Gümüşhane’de çalındı, Trabzon'da bulundu

Gümüşhane’de çalındı, Trabzon'da bulundu

Belediye Başkanı Mücahit Aktan'ın vurduğu öne sürülen kız kardeşi hayatını kaybetti

Meryem Aktan kurtarılamadı!

Metil alkol, Mersin'den sonra Niğde'de de can aldı

Mersin'den sonra şimdi de Niğde! Ölüm saçıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.