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'Yolyemezler' çetesi çökertildi! Villada gizli bölmede yakalandılar, operasyonun görüntüleri servis edildi

22.11.2023 20:57 | Son Güncelleme:
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İstanbul Büyükçekmece'de, "Yolyemezler" adında suç örgütünün lideri Mehmet Selim A. ve beraberindeki 4 kişi bir villada bulunan gizli sığınakta yakalandı. Böylece suç ağına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan kişi sayısı 27'e çıktı. Şüphelilerin ifade işlemlerinin ardından yarın adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 'Kafes-14' operasyonları kapsamında 'Yolyemezler' grubu olarak bilinen organize suç örgütünün çökertildiğini açıklamıştı. Dün yapılan operasyonda ise 19 şüpheli yakalanmıştı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında, silahlı suç örgütü lider ve yöneticisi ile örgüt üyelerinin birlikte hareket ederek hiyerarşik düzen içerisinde oldukları belirlendi.

Suç örgütünün Büyükçekmece dışında Güngören ve Silivri ilçelerinde silahla adam öldürme, silahla birden fazla kişiyi yaralama, birden fazla işyeri ve aracı silahla kurşunlama, silahlı tehdit ve yağmaya teşebbüs olmak üzere 11 suç eylemi gerçekleştirdikleri tespit edildi.

GİZLİ BÖLMEDE YAKALANDILAR!

Yapılan ilk baskınlarda, "Yolyemezler" çetesinin üyesi oldukları şüphesiyle 19 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonun devamında söz konusu suç ağının elebaşı Mehmet Selim A.’nın da aralarında bulunduğu 5 kişi Büyükçekmece’deki bir villada dolap kapaklarının arkasındaki gizli bölmeden çıkarılarak gözaltına alındı. Aynı soruşturma kapsamında 3 kişi de farklı adreslerde ele geçirildi. Böylece gözaltına alınan şüpheli sayısı 27'ye yükseldi. Çete lideri ve beraberindekilerin gizli bölmede yakalanmaları saniye saniye kayda geçti.

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Şüphelilerin yakalandığı adreslerde yapılan aramalarda 18 ruhsatsız tabanca, bir AK-47 tipi kalaşnikof tüfek, 1 uzi marka otomatik tabanca, 2 av tüfeği, 3 adet otomatik tabanca, 23 şarjör ile bu silahlara ait değişik çaplarda bin mermi, 1 çelik yelek, 15 kar maskesi, 2 GPS takip cihazı, bir miktar uyuşturucu madde ve 100 bin lira nakit para ile 8 bilgisayar ele geçirildi.

Emniyetteki sorguları devam eden çete üyelerinin ifade işlemlerinin ardından yarın adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.i.


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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Büyükçekmece çete
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