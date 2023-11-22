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Çete liderinin saklandığı yer hayrete düşürdü! Kıskıvrak yakalandı: Para sayma makineleri, polis yelekleri, sahte kimlik...

22.11.2023 14:46 | Son Güncelleme:
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'Yolyemezler' çetesinin liderinin yeri tespit edildi, villaya yapılan operasyonda elebaşının saklandığı yer şaşkına çevirdi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın duyurduğu operasyonun devamında yapılan baskında çete lideri yanında 5 şüpheliyle yakalandı. Operasyon kapsamında ele geçirilenler dikkat çekti.

Çete liderinin saklandığı yer hayrete düşürdü! Kıskıvrak yakalandı: Para sayma makineleri, polis yelekleri, sahte kimlik...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 'Kafes-14' operasyonları kapsamında 'Yolyemezler' grubu olarak bilinen organize suç örgütünün çökertildiğini açıklamıştı. Dün yapılan operasyonda ise 19 şüpheli yakalanmıştı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında, silahlı suç örgütü lider ve yöneticisi ile örgüt üyelerinin birlikte hareket ederek hiyerarşik düzen içerisinde oldukları belirlendi. Suç örgütünün Büyükçekmece dışında Güngören ve Silivri ilçelerinde silahla adam öldürme, silahla birden fazla kişiyi yaralama, birden fazla işyeri ve aracı silahla kurşunlama, silahlı tehdit ve yağmaya teşebbüs olmak üzere 11 suç eylemi gerçekleştirdikleri tespit edildi.

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POLİS YELEKLERİ ELE GEÇİRİLDİ

Başta örgüt lideri olmak üzere firari olan diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik Zeytinburnu'nda bir adrese operasyon yapıldı. Operasyonda şüphelilerin kaldığı tespit edilen evde yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca, 134 fişek, 4 şarjör, 1 silah kılıfı, 2 silah kutusu, 2 şarjörlük, 2 polis yeleği, 74 bin 435 lira, 1 para sayma makinesi ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerden birinin yapılan kimlik tespitinde sahte kimlik kullandığı belirlendi.

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DOLAP KAPAKLARI İÇERİSİNDE GİZLİ BÖLMEDE YAKALANDI

Soruşturma kapsamında silahlı suç örgütünün yönetici ve lideri olan firari şüphelinin de Büyükçekmece ilçesinde bulunan villada olduğu tespit edildi. Villaya yapılan operasyonda örgüt lideri dolap kapakları içerisindeki gizli bölmede yakalandı. Örgüt lideri ile beraber 5 şüpheli daha gizli bölme içerisinde yakalandı. Gizli bölmede yapılan aramalarda ise 1 kalaşnikof, 1 Uzi marka otomatik tabanca, 6 ruhsatsız tabanca ve bu silahlara ait şarjörler ve fişekler ele geçirildi.

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27 ŞÜPHELİ YAKALANDI

‘Yolyemezler’ çetesi silahlı suç örgütüne yapılan operasyon sonucunda silahlı suç örgütünün yöneticisinin de içlerinde bulunduğu toplamda 27 şüpheli gözaltına alındı.

(DHA)

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