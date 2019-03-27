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Yönetmen cinayeti davasında karar

YAŞAM HABERLERİ  | 27.03.2019 11:45 | Son Güncelleme

Ünlü yönetmen Mustafa Kemal Uzun’un Şile’deki evinde öldürülmesine ilişkin davada kararını açıklayan mahkeme, sanık Osman A.’yı “haksız tahrik altında kasten öldürme” ve “nitelikli hırsızlık” suçlarından toplamda 21 yıl 3 ay hapse çarptırdı.

Ünlü yönetmen Mustafa Kemal Uzun’un Şile’deki evinde öldürülmesine ilişkin davada kararını açıklayan mahkeme, sanık Osman A.’yı “haksız tahrik altında kasten öldürme” ve “nitelikli hırsızlık” suçlarından toplamda 21 yıl 3 ay hapse çarptırdı. Sanık son savunmasında, “Maktül olay tarihinde zorla alkol içirip benimle birlikte olmamış olsaydı, ben burada olmazdım, Kemal hoca da yaşıyor olurdu. Pişmanım, lütfen gençliğimi bana geri verin hakim bey” dedi.
Ünlü yönetmen Mustafa Kemal Uzun’un 10 Aralık 2017 tarihinde Şile’deki evinde öldürülmesine ilişkin 19 yaşındaki Osman A.’nın "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme” ve “nitelikli yağma” suçlarından yargılandığı davanın karar duruşması görüldü.
Anadolu 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Osman A. cezaevinden getirilirken, taraf avukatları salonda hazır bulundu.
“Gençliğimi bana geri verin”
Duruşmada esas hakkındaki savunması sorulan sanık, “Benim bir ailem var, en az karşı taraf kadar ben de mağdur edildim. Maktül olay tarihinde zorla alkol içirip benimle birlikte olmamış olsaydı, bütün engel ve çabalarıma rağmen zorla cinsel saldırısına devam etmemiş olsaydı ben burada olmazdım, Kemal hoca da yaşıyor olurdu.Pişmanım, lütfen gençliğimi bana geri verin hakim bey” dedi.
Sanık avukatı Bülent Çoban söz alarak, müvekkilinin beraatini ve tahliyesini istedi. Bunun üzerine son sözü sorulan sanık, “İçten, gönülden pişmanım. Bu olayın yaşanmasını hiçbir şekilde istemedim” diye konuştu.
Sanığa toplamda 21 yıl 3 ay hapis
Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Osman A.’yı “kasten öldürme” suçundan önce müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanığın bu eylemi haksız tahrik altında işlediğini göz önünde bulunduran mahkeme, sanığın 12 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti. Sanık Osman A. “nitelikli hırsızlık” suçundan ise 8 yıl 9 ay hapse çarptırıldı. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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