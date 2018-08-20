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Yönetmen Murat Şeker: Çavuş'unu ye bağını sorma

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2018 11:43 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE’nin Bozcaada ilçesinde, bağcılığın desteklenmesi için düzenlenen bağ bozumu turlarına katılan yönetmen Murat Şeker, klarnet eşliğinde topladığı çavuş üzümü için, ‘Çavuş'unu ye bağını sorma’ diyerek herkesi bağbozumu turuna davet etti.

Yönetmen Murat Şeker: Çavuş'unu ye bağını sorma

Serkan İLİK/BOZCAADA (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE’nin Bozcaada ilçesinde, bağcılığın desteklenmesi için düzenlenen bağ bozumu turlarına katılan yönetmen Murat Şeker, klarnet eşliğinde topladığı çavuş üzümü için, ‘Çavuş'unu ye bağını sorma’ diyerek herkesi bağbozumu turuna davet etti. Bağ bozumu turlarına Feridun Düzağaç ve Ata Demirer de katılarak destek vermişti.
Bozcaada Kaymakamlığı'nın desteğiyle, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve S.S. Bozcaada Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından çavuş üzümü pazarını genişletmek için başlatılan bağ bozumu turları devam ediyor. Çavuş üzümünü desteklemek için bağbozumu turlarına şarkıcı Feridun Düzağaç, komedyen ve oyuncu Ata Demirer’in ardından yönetmen Murat Şeker de katıldı. Tura, Kaymakam Mustafa Akın, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hasan Öz, S.S. Bozcaada Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Sabri Güler, üzüm üreticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Beraberindekiler ile üzüm bağını gezip, klarnet eşliğinde üzüm toplayan ve tadına bakan yönetmen Murat Şeker, üzüm bağları içinde, ‘Çavuş'unu ye bağını sorma’ diyerek tüm misafirleri bağbozumu turuna katılmaya davet etti. Bağ makası ile bir sepet üzüm toplayan yönetmen Şeker’in, hasat yaparken sergilediği samimi ve sempatik tavırların yanı sıra hasat sonrası klarnet ve darbuka eşliğinde beraberindekiler ile oynaması ilgi odağı oldu.
BOZCAADA’YA GELEN BÜTÜN MİSAFİRLERİMİZ YESİN
Ailesinin bağı olduğunu ve babasından bağcılık üzerine bilgi sahibi olduğunu ifade eden Murat Şeker, “Bu kampanya çok güzel. Gerçekten güzel bir fikir olmuş. En önemlisi Bozcaada'nın ana besin maddesi olan çavuş üzümüne sahip çıkılması ve gelen turistlere tanıtılması çok iyi. Yani biz yiyoruz, yiyoruz. Kilo aldım ben. Bir çavuş üzümüdür. Bir de babamın incirleridir. Sadece biz yemeyelim. Bozcaada’ya gelen bütün misafirlerimiz yesin” dedi.
Bozcaada Kaymakam Mustafa Akın ise, “Murat Şeker’e çavuş üzümü vermiş olduğu destekten dolayı teşekkür ederim. Buraya kadar geldi ve projeye desteğini göstermiş oldu. Bu konuda bizi çok mutlu etti. Kendisinin de desteği ile bundan sonra çavuş üzümünü ülkemizde ve dünyada daha da tanınması için canla başla çalışacağız” diye konuştu.
Bağbozumuzu turunun ardından traktör ile ada merkezine gelen yönetmen Murat Şeker, topladığı üzümleri, adaya tatile gelen vatandaşlara ikram ederek, herkesi bağbozumu turlarına davet etti. Yönetmen Şeker, bağbozumu turları hakkında bilgi verdiği vatandaşların, çavuş üzümüne destek olmasını istedi.
FERİDUN DÜZAĞAÇ VE ATA DEMİRER’DE DESTEK VERMİŞTİ
Çavuş üzümünü desteklemek için bağbozumu turlarına şarkıcı Feridun Düzağaç’ın yanı sıra Bozcaada aşığı komedyen ve oyuncu Ata Demirer de, katılarak topladığı üzümlerin tadına baktıktan sonra ‘Yimelere doyamayacaksınız’ diyerek, destek vermişti.

FOTOĞRAFLI

Yönetmen Murat Şeker: Çavuş'unu ye bağını sormaYönetmen Murat Şeker: Çavuş'unu ye bağını sormaYönetmen Murat Şeker: Çavuş'unu ye bağını sormaYönetmen Murat Şeker: Çavuş'unu ye bağını sorma

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