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Yorgana düşürdüğü sigaradan çıkan yangında ağır yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.06.2020 12:12 | Son Güncelleme

Antalya'da yatağa bağımlı yaşayan Bayram Akça, (77) elindeki sigaranın yorgana düşmesi sonucu çıkan yangında ağır yaralandı. Akça'yı alevlerin arasından itfaiye ekipleri kurtardı.

Yangın, sabah saatlerinde, Kepez ilçesi Hüsnü Karakaş Mahallesi'ndeki Akça ailesinin evinde çıktı. Eşi ve torunuyla yaşadığı evde yatağa bağımlı halde hayatını sürdüren Bayram Akça, sigara yaktı. Ancak sigara elinden yorgana düştü. Tutuşan yorgan yanmaya başladı. Akça'nın yardım çığlıklarını duyan torunu, dedesini, üzerindeki yorganı yere atıp, dışarı çıkarmaya çalıştı. Ancak başarılı olamadı. Bu sırada ihbar üzerine eve itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Zemin kattaki daireye giren itfaiye ekipleri, Akça'yı alevler arasından çıkarıp, kurtardı.

Vücudunda ağır yanıklar oluşan Akça, ilk müdahalesinin ardından Kepez Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı. İtfaiye tarafından söndürülen yangın maddi hasara neden oldu.

DHA

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