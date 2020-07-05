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Yorgun merminin isabet ettiği adam hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 05.07.2020 14:25 | Son Güncelleme

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde bağlı Karşı köyünde ikamet eden Hasan Davulcu, vücuduna yorgun mermi isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.

Yorgun merminin isabet ettiği adam hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Taşköprü’ye bağlı Karşı köyünde ikamet eden ‘Gamaz Hasan’ lakaplı Hasan Davulcu (65) koyunlarını otlatmak için gittiği kıyı yol mevkiinden akşam saatlerinde eve dönmemesi üzerine aile bireyleri Hasan Davulcu’yu aramaya koyuldu. Davulcu’nun cansız bedeni kıyı yol mevkiinde bulundu. Jandarmaya haber verilen olay sonrası yapılan ilk incelemede Hasan Davulcu’nun göğsüne 1 adet kurşunun isabet ettiği tespit edildi. Köylüler bölgede sık sık silah sesi duyduklarını ifade ederken Hasan Davulcu’nun da bu silahlardan çıkan kurşunun isabet etmesi sonucu hayatını kaybetmiş olabileceğini ifade ettiler. Hasan Davulcu evli ve 3 çocuk babasıydı.

Öte yandan, Hasan Davulcu’nun ‘Gamaz Hasan’ adıyla bir Youtube kanalına sahip olduğu ve burada avcı hikayelerinin yanı sıra yüzlerce içerik ürettiği öğrenildi.

Olayda hayatını kaybeden Hasan Davulcu’nun cansız bedeni kesin ölüm sebebinin araştırılması için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Taşköprü İlçe Jandarma Komutanlığı olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlattı.

İHA

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