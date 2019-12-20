Yörsan'a kayyum ataması

BALIKESİR (AA) - Balıkesir Karesi ve Altıeylül ilçeleri Süt Üreticileri Birliği Başkanı Cihat Şimşek'in Yörsan'a kayyum olarak atandığı bildirildi.

Birlikten yapılan yazılı açıklamada, Yörsan'ın iflas kararının beklendiği bir dönemde dilekçe sunulması üzerine mahkeme heyetince iflas erteleme kararının verildiği ve Şimşek'in bu şirkete kayyum atandığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yörsan'ın mahkemeden iflas istemesinin, üreticilerin, süt tedarikçisi firmaların ve işçilerin mağduriyet yaşayacak olması üzerine, Şimşek'in iflas sürecinin her kesimi zor durumda bırakacağını göz önüne alarak mahkemeye sunduğu raporlar, erteleme kararının alınmasında etkili olmuştur. Şimşek, üretici temsilcisi birliklerinin talebi doğrultusunda da mahkeme başkanı tarafından kayyum olarak atanmıştır."

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şimşek, konkordato verildiği günden itibaren üretici temsilcisi olarak süreci yakından takip ettiklerini ifade etti.

Üreticilerin yüksek miktarda alacaklarının bulunduğunu aktaran Şimşek, şunları kaydetti: