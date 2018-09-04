İBRAHİM ERBAY - Burdur'un Gölhisar ilçesinde yaşayan emekli öğretmen Necati Arslan, unutulmaya yüz tutmuş Yörük çalgılarından curayı ustası ve icracısı olarak yaşatmaya çalışıyor.

İki çocuk babası 65 yaşındaki cura ustası Necati Arslan, yurdun çeşitli yerlerinde 27 yıl sınıf öğretmenliği yaptı.

Bir yandan öğrencilerini bilgiyle buluşturan Arslan, bir yandan da curayı çocuklarla tanıştırarak onlara Yörük kültürünü anlattı.

Otuz yıldır curayı hem yaparak hem de çalarak yaşatmak için mücadele eden Arslan, atölyeye olarak da kullandığı Gölhisar'daki bir kültürevinde yaptığı curaları sergiliyor.

Curayla ilgili tanıtım faaliyetleri ile festivallere de katılan Arslan, zaman zaman Gölhisar'da bulunan "gladyatörler şehri" olarak da bilinen Kibyra Antik Kenti'ne giderek ziyaretçilere cura çalıyor.

Curanın ortalama bir haftada büyük bir emekle yapıldığını anlatan Necati Arslan, temin ettiği ardıç ağaçlarını kültür evindeki atölyesinde kesiyor. Elde ettiği parçaları yaş ya da kuru olarak balta tipi cura tekniği ile oyan Necati Arslan, oyma işlemi bittikten sonra ise kapak ve sap takıyor. Son olarak da burgu yuvalarını açan Arslan, tellerini de monte ederek curayı tamamlıyor.