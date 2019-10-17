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Yörük Mustafa'dan Mehmetçiğe selam

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2019 18:00 | Son Güncelleme

DÜNYA Yörük Türkmen Federasyonu Başkanı Mustafa Kuş, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin kuzeyinde başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na yazdığı şiirle destek verdi, Mehmetçiği selamladı.

Yörük Mustafa'dan Mehmetçiğe selam

Namık Kemal KILINÇ/SERİK(Antalya), (DHA) - DÜNYA Yörük Türkmen Federasyonu Başkanı Mustafa Kuş, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin kuzeyinde başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na yazdığı şiirle destek verdi, Mehmetçiği selamladı.
Antalya'nın Serik ilçesinde Yörük Kültür Müzesi kuran Dünya Yörük Türkmen Federasyonu Başaknı Mustafa Kuş, TSK'nın, Suriye'nin kuzeyinde başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi. Afrin Harekatı'na destek vermek için kamyonla gıda malzemeleri götürerek askerlere moral veren Başkan Kuş, Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerlere de destek vermek için yarın sınıra gidecek. Yörük Müzesi'nde Yörük kıyafetlerini giyerek Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek için yazdığı şiiri okuyan Mustafa Kuş, asker selamıyla da Mehmetçiği selamladı. Mustafa Kuş, "Her zaman ordumuzun yanındayız. Terörle mücadelede ordumuzun yanındayız" dedi.

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Yörük Mustafa'dan Mehmetçiğe selamYörük Mustafa'dan Mehmetçiğe selamYörük Mustafa'dan Mehmetçiğe selamYörük Mustafa'dan Mehmetçiğe selam

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