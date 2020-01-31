HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yörüklerden Yunan vekile tepki

Yörüklerden Yunan vekile tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2020 17:55 | Son Güncelleme

Türkiye Yörük/Türkmen Gönül Seferberliği Yürütme Kurulu üyeleri, Brüksel’de düzenlenen Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu’nda Türk bayrağı yırtan Yunan milletvekili loannis Lagos’a yaptıkları açıklamayla tepki gösterdi.Türkiye Yörük/Türkmen Gönül Seferberliği Yürütme Kurulu üyeleri adına Abdullah Duman tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Yunan milletvekili Loannis Lagos bu alçak tavrıyla, Türk Milletine ve Türkiye Cumhuriyeti Devletine saldırmak için her fırsatı değerlendiren Yunanlıların Türk milletine bakışlarıyla ilgili fikir vermektedir.

Yörüklerden Yunan vekile tepki

Türkiye Yörük/Türkmen Gönül Seferberliği Yürütme Kurulu üyeleri, Brüksel’de düzenlenen Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu’nda Türk bayrağı yırtan Yunan milletvekili loannis Lagos’a yaptıkları açıklamayla tepki gösterdi.
Türkiye Yörük/Türkmen Gönül Seferberliği Yürütme Kurulu üyeleri adına Abdullah Duman tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Yunan milletvekili Loannis Lagos bu alçak tavrıyla, Türk Milletine ve Türkiye Cumhuriyeti Devletine saldırmak için her fırsatı değerlendiren Yunanlıların Türk milletine bakışlarıyla ilgili fikir vermektedir. Bizler her ne kadar Yunan mezalimlerini tarihin karanlık odalarında unutsak da, onlar Türk düşmanlığına devam etmek için fırsat oluşturmakta engel tanımıyorlar. Kendi nesillerini milletimize karşı kin ve nefretle yetiştiriyorlar" ifadelerini kullandı.
Türk milletinin tarihte hiçbir zaman yaka paça kavga ettiği bir milletin bayrağını yırtmadığını kaydeden Duman, "Türk milleti tarihte yaka paça kavga ettiği hiçbir milletin bayrağını yırtmamış, fakat hak etmediği bir yerde dalgalanmasına izin vermemiştir. Düşmanının bayrağını indirmiştir fakat yırtmamıştır. Böyle alçakça tavırlar namus kavramından nasiplenmemiş şımarıkların işidir. Anadolu zor bir coğrafyadır. Bu topraklarda hür ve bağımsız yaşayabilmek için büyük devlet bütün millet olmak zorundayız. Çünkü, Anadolu’nun etrafı sırtlanlarla çevrili. Aşağılık Yunanlıyı bayrağımıza karşı gösterdiği saygısızlıktan dolayı şiddetle kınıyoruz" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Tıkalı kulaklar için doğal çözümler Tıkalı kulaklar için doğal çözümler
PARTNER Kimseye aldırmadı! Öpmelere doyamadı! Kimseye aldırmadı! Öpmelere doyamadı!
Zeytin bidonundan çıktı! Görenler gözlerine inanamadı!Zeytin bidonundan çıktı! Görenler gözlerine inanamadı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deprem vergileriyle ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deprem vergileriyle ilgili açıklama

Evli kadın gar tuvaletinde evli olan sevgilisini öldürmüştü! Yeni detaylar ortaya çıktı

Evli kadın gar tuvaletinde evli olan sevgilisini öldürmüştü! Yeni detaylar ortaya çıktı

Seksi sempanze'nin son hali olay oldu!

Seksi sempanze'nin son hali olay oldu!

Şimdi de sevgilisinin yaşıyla gündemde

Şimdi de sevgilisinin yaşıyla gündemde

Çin’de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı yükseldi

Çin’de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı yükseldi

Ekrem İmamoğlu'na Şişli'de protesto

Ekrem İmamoğlu'na Şişli'de protesto

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Türkiye'yi sarsan davanın gizli tanığı ölü bulundu

Türkiye'yi sarsan davanın gizli tanığı ölü bulundu

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Tuvalette dehşet! 'İlişkimizi kocana söyleyeceğim' deyince...

Tuvalette dehşet! 'İlişkimizi kocana söyleyeceğim' deyince...

'8 büyüklüğünde olabilir! Tsunami riski var'

'8 büyüklüğünde olabilir! Tsunami riski var'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan Filistin lideri Abbas ile telefonda görüştü

Erdoğan ile Mahmud Abbas görüştü!

Trabzon'da minibüsün freni boşaldı! Yolcular yola atladı

Minibüsün freni boşaldı! Yolcular yola atladı

Adile Sadullah Mermerci Polis Meslek Yüksekokulu'nda uyuz salgını!

Polis okulunda uyuz salgını!

Zeytin bidonundan tarihi eser çıktı!

Zeytin bidonundan çıktı! Görenler gözlerine inanamadı!

İstanbul Valiliği'nden 'Suriyeli' açıklaması

İstanbul Valiliği'nden 'Suriyeli' açıklaması

Gaziantep’te karbonmonoksit kabusu! 1 günde 301 kişi zehirlendi

Gaziantep’te karbonmonoksit kabusu! 1 günde 301 kişi zehirlendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.