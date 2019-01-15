ALİ RIZA AKKIR - Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşayan 52 yaşındaki Yusuf Aykurt, yöresel çalgıların kaybolmaması için 35 yıldır çaba harcıyor.

Aykurt, 1984'ten beri merak saldığı cura yapımını deneme yanılma yöntemiyle öğrendi. Yaptığı enstrümanları başka saz ustalarına gösteren Yusuf Aykurt, aldığı geri dönüşler sayesinde becerisini daha da geliştirdi. Aykurt, yaptığı iki ve üç telli cura, kabak kemane ile Yörük kemençesini, atölye olarak da kullandığı evinin yanındaki odada sergiliyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığının üç telli cura ile bağlama ustası belgesine sahip Aykurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 35 yıl önce merak saldığı cura yapımını deneme yanılma yöntemiyle öğrendiğini söyledi.

Aykurt, "TRT ve saz ustalarına saz, kabak kemane, üç telli cura, Yörük kemençesi yapmaya başladım. Yörük kültürünün simgesi olan üç telli, iki telli cura ile Yörük kemençesi üretimi yapıyorum. Teke yöresinde çalınan Yörük sazlarının yok olmaması için elimden gelen gayreti gösteriyorum." dedi.

Düzenlenen uluslararası festival ve şenliklere katıldığını belirten Aykurt, profesyonel sanatçıların istediği doğrultuda saz ürettiğini ifade etti.