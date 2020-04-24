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YouTube'a yüklenen ilk video tam 15 yaşında!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 24.04.2020 11:59 | Son Güncelleme

YouTube'a yüklenen ilk video Me at the Zoo bir yaşına daha bastı. YouTube'un kurucularından Jawed Karim tarafından yüklenen ve YouTube'un ilk videosu olan Me at the Zoo, 15. yaşını kutluyor.

YouTube'a yüklenen ilk video tam 15 yaşında!

YouTube'a yüklenen ilk video ne hiç düşündünüz mü? Siz düşünmeden biz anlatmaya başlayalım. YouTube, bildiğiniz üzere ilk başta sadece üç kişinin girişimleriyle kuruluyor. Bu kişiler Chad Hurley, Steve Chen ve YouTube'un ilk videosunda büyük bir pay sahibi olan Jawed Karim. Karim, kurdukları siteye yükleyeceği video konusunda bir öneride bulunuyor; Kendisinin San Diego Hayvanat Bahçesi'nde çektirdiği Me at the Zoo (hayvanat bahçesinde Ben) videosunu platforma yüklemeyi teklif ediyor. Chen ve Hurley'de buna karşı çıkmıyor. Böylece YouTube'un ilk videosu, platformun kurucularından Jawed Karim'in videosu olarak tarihe geçiyor. 23 Nisan 2005 tarihinde YouTube'a yüklenen o video, bugün ise 15.yılını kutluyor.

YOUTUBE'UN İLK VİDEOSU 15 YAŞINA BASTI

23 Nisan tarihine bizler kadar önem veren bir isim de YouTube'du. YouTube'un ilk videosu Me at the Zoo, dün itibariyle 15. yılını kutladı. Platformun kurulduğu ilk günden beri sitede yer alan videoda, YouTube'un kurucusu Jawed Karim bulunuyor ve Karim yakından gördüğü fillerin hortumları hakkında fikirlerini paylaşıyor.

ME AT THE ZOO'NUN KALPLERDE ÖZEL BİR YERİ VAR

YouTube'un videosu sadece 18 saniyelik bir video. Ancak buna rağmen video, 91 milyarı aşkın görüntüleme sayısına ve 5 milyondan fazla yoruma sahip. Bu rakamlar bizlere, videonun sadece platform için ya da kurucuları için değil, YouTube kullanıcıları tarafından da özel olduğunu gösteriyor. Nice yıllara Me at the Zoo.

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