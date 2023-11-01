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YouTube, ciddiyetini artırıyor: Reklam engelleyicileri engelleme konusunda dikkat çeken gelişme!

01.11.2023 17:08 | Son Güncelleme:
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YouTube'un reklam engelleyicileri (ad blocker) engelleme konusunda ciddiyetini artırdığına yönelik bir haber dikkat çekti. YouTube iletişim müdürü Christopher Lawton'un yaptığı söylenen bir açıklamada, platformun, kullanıcıları reklamlara izin vermeye veya YouTube Premium'u denemeye teşvik etmek için global bir çaba başlattığını söylediği belirtildi.

YouTube, ciddiyetini artırıyor: Reklam engelleyicileri engelleme konusunda dikkat çeken gelişme!

YouTube reklam engelleyici (ad blocker) kullanan birçok kullanıcıya sahip ancak şirketin reklam engelleyicileri engelleme çabaları var ve The Verge'ün haberine göre, platform, reklam engelleyicileri engelleme çabalarını genişletiyor.

"YOUTUBE, GLOBAL BİR ÇABA BAŞLATTI"

YouTube iletişim müdürü Christopher Lawton, The Verge'e yaptığı açıklamada, platformun kullanıcıları reklamlara izin vermeye veya YouTube Premium'u denemeye teşvik etmek için "global bir çaba başlattığını" söyledi.

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YouTube, haziran ayında reklam engelleyicileri olan kullanıcılar için videoları devre dışı bıraktığını doğrulamıştı, ancak Lawton bunu o zaman sadece "global olarak küçük bir deney" olarak tanımlamıştı.

Haberde, şimdi ise YouTube'un bu çabasını genişlettiği, geçtiğimiz birkaç hafta içinde, reklam engelleyici kullanan daha fazla kullanıcının kendilerini YouTube videolarını izleyemez halde bulduğu ve Android Authority'den gelen bir gönderinin raporlardaki artışı gösterdiği ifade ediliyor.

Öte yandan Lawton, reklam engelleyicilerin kullanımının platformun hizmet şartlarını ihlal ettiğini savunuyor. Buna ek olarak Lawton, reklamların küresel olarak çok çeşitli bir içerik oluşturucu ekosistemini desteklediğini ve milyarlarca kişinin YouTube'daki favori içeriklerine erişmesine olanak tanıdığını söylüyor.

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