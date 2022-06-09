Youtube'dan nasıl para kazanılır? Youtube'a video yükleyerek para kazanmak için ne yapmak gerekiyor?

2005 yılında kurulan ve günümüzün en popüler sosyal medya uygulamalarından biri olan Youtube, video üzerinden insanların birbiriyle etkileşime girmesini sağlıyor. 2016 yılından itibaren daha da popüler hale gelen Youtube, hem eğlence hem de para kazanmak için kullanılan bir konumunu aldı. Paylaşılan videolarla milyonlarca kişiye erişim sağlanabilen mecra, kısa süre içerisinde yüksek kazançlar elde edilebilecek yeni iş kollarından biri oldu. Youtube para kazanma şartları ve Youtube’a video yükleyerek para kazanmak için yapılması gereken belli şeyler vardır. Yazımızda bunlardan bahsedeceğiz.

Youtube Para Kazanma Şartları

Youtube’da hem eğlenip hem de para kazanmak için Youtube’un sunduğu bazı şartlar vardır. Bu şartlar şunlardır:

Youtube’dan para kazanmak için yapılması gereken ilk ve en önemli şart kanalınızın en az 1000 aboneye veya diğer adıyla takipçiye erişmiş olmasıdır.

İkinci şart ise kanalınıza yüklediğiniz videolarınız sayesinde kanalınızın en az 10.000 görüntülenme almış olması gerekir.

Son olarak ise 12 ayda 4000 saat izlenme oranını yakalarsanız Youtube’dan para kazanmaya başlayabilirsiniz.

Youtube’dan Nasıl Para Kazanılır?

Yukarıda yazdığımız adımlardan sonra Youtube’da para kazanmak için yapılması gereken bir diğer adım ise Youtube İş Ortağı Programı’na başvuruda bulunmaktır. Belli bir süre geçtikten sonra Youtube programa uygun gördüğü kişilere kabul edildiğine dair haber verir. Bu programa başvurmadan önce bir Youtube kanalı oluşturulmuş olması gerekir. Programa kabul için yapılan incelemelerde Youtube, belirlediği genel toplum kurallarına aykırı içerikler ya da telif problemleri olmaması için videolarda kullanılan müziklere oldukça dikkat eder. Belirlenen kurallara uyan kişiler uygulama üzerinden para kazanma özelliğini aktif hale getirebilir.

Ödemeleri alabilmek için kullanıcı bir Google AdSense hesabına sahip olmalıdır. AdSense, yayıncılar ve reklam veren kişileri buluşturan tamamen ücretsiz olan bir Google hizmetidir. İzleyiciniz videonuza girdiğinde, seçtiğiniz konuyla alakalı reklamı görür ve o reklama tıklarsa siz para kazanabilirsiniz.

Youtube'a video yükleyerek para kazanmak için yapılabilecek bir diğer yöntem ise Youtube Premium’dur. Youtube Premium, aylık belli bir ücret karşılığında izleyicilerin reklamsız ve çevrimdışı şekilde video izleyebilecekleri bir hizmettir. Bu kısımda reklam gelirleri yerine Youtube, videoların izlenme sayısı ve içeriğin görüntülenme süresine göre içerik üreticisine elde edilen gelirden belli bir yüzde verir.

Youtube’un para kazanabilmeniz için sunduğu bir diğer yöntem ise kanal üyeliği özelliğidir. Bu yöntemde kullanıcılar kanalınıza abone olur ve bu abonelik için aylık olarak belli bir ücret öderler. Bu özel üyelik sisteminde siz yalnızca abonelere özel videolar yükleyebilir, onlara özel avantajlar sunabilirsiniz. İçerik üreticisi özel üyelik sisteminde vergiler kesildikten sonra elde edilen gelirin yüzde 70’ini kazanırlar.

Youtube’da para kazanmak için en etkili yöntemlerden biri de sponsorlu videolar çekmektir. Influencer pazarlama yöntemi olarak da kabul edilen bu yöntem ile isterseniz doğrudan bir markanın ürününü tanıttığınız video çekebilir, isterseniz de çektiğiniz videoda sponsorun bir ürününü giyebilir ya da kullanabilirsiniz. Yani burada yapacağınız şey tamamen sizin yaratıcılığınıza kalmış durumda. Sponsorlu videolar çekerek Youtube’dan elde edeceğiniz reklam gelirinden bağımsız olarak yüksek gelirler elde edebilirsiniz.

