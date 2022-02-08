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  4. YouTube fenomenleri Josh Neuman ile Nicola Bellavia uçak kazasında hayatını kaybetti

YouTube fenomenleri Josh Neuman ile Nicola Bellavia uçak kazasında hayatını kaybetti

08.02.2022 16:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaklaşık 1,2 milyon YouTube abonesi için kaykay videoları üreten ABD'li kaykaycı ve film yapımcısı Josh Neuman, Belçikalı fenomen Nicola Bellavia İzlanda'daki uçak kazasında hayatını kaybetti. İzlanda polisi yaptığı açıklamada, "Gölün dibinde dört kişinin kalıntıları 37 metre derinlikte bulundu'' ifadelerine yer verdi.

YouTube fenomenleri Josh Neuman ile Nicola Bellavia uçak kazasında hayatını kaybetti

2020'de yokuş aşağı kaydığı bir video ile YouTube'da 106 milyondan fazla izlenme alan ABD'li kaykaycı Josh Neuman ve Belçikalı fenomen Nicola Bellavia İzlanda'daki uçak kazasında hayatını kaybetti. Josh Neuman'ın 1 milyondan fazla takipçisi bulunuyor ve macera videoları çekiyordu.

Nicola Bellavia ise YouTube ve Instagram'daki gezi fotoğraf ve görüntüleriyle biliniyordu.

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NE OLMUŞTU?

Cessna C172 tipi küçük uçak, Reykjavik yakınlarındaki Thingvallavatn gölü dibinde bulunmuştu. Uçakta pilotla birlikte 27 yaşındaki bir Hollandalı da hayatını kaybetti. Uçağın pilotunun da İzlanda'nın tanınmış hava fotoğrafçısı Haraldur Diego olduğu belirtilmişti.

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