YouTube fenomenleri Josh Neuman ile Nicola Bellavia uçak kazasında hayatını kaybetti

2020'de yokuş aşağı kaydığı bir video ile YouTube'da 106 milyondan fazla izlenme alan ABD'li kaykaycı Josh Neuman ve Belçikalı fenomen Nicola Bellavia İzlanda'daki uçak kazasında hayatını kaybetti. Josh Neuman'ın 1 milyondan fazla takipçisi bulunuyor ve macera videoları çekiyordu.

Nicola Bellavia ise YouTube ve Instagram'daki gezi fotoğraf ve görüntüleriyle biliniyordu.

NE OLMUŞTU?

Cessna C172 tipi küçük uçak, Reykjavik yakınlarındaki Thingvallavatn gölü dibinde bulunmuştu. Uçakta pilotla birlikte 27 yaşındaki bir Hollandalı da hayatını kaybetti. Uçağın pilotunun da İzlanda'nın tanınmış hava fotoğrafçısı Haraldur Diego olduğu belirtilmişti.



