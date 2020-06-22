HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. YouTube ırkçılık davaları ile karşı karşıya

YouTube ırkçılık davaları ile karşı karşıya

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 22.06.2020 11:47 | Son Güncelleme

Son zamanlarda siyahi vatandaşlara karşı YouTube ırkçılık yapıyor söylemleri çok fazla yer bulmaya başladı. Özellikle de George Floyd ölümünden sonra gerçekten de işler çığırından çıktı.

YouTube ırkçılık davaları ile karşı karşıya

Fakat YouTube platformunun siyahiler için herhangi bir ayrımcılık yapıp yapmadığı ile ilgili hiçbir kanıt yok. Ancak iddialar gerçekten de çok büyük. Bazıları şirketin siyahilere karşı tahmin edilenden çok daha fazla baskı yaptığını söylüyor.

ABD başta olmak üzere dünyanın birçok yerinde ırkçılık karşıtı söylemler çok güçlendi. Bazı yerlerde bu durum şiddete varsa bile, yine de farkındalık oluşması memnun edici. Ancak bu farkındalığın bazen ilginç sonuçlandığı zamanlar da oluyor. Bunlardan birisi YouTube platformunun başına geldi.

YOUTUBE ENGELLİYOR DEDİLER

Siyahilerin hakkında olumsuz görüş belirtilmemesi için dünyanın en güçlü video platformlarından olan YouTube büyük çaba harcıyor. Hatta bu çaba çoğu zaman siyahiler ile ilgili yorumların engellenmesine kadar gidiyor. Bir grup YouTube yayıncısı şirketin bu politikasını eleştirdi. Onlara göre siyahiler ile ilgili yapılan yorumların tamamı siliniyor veya engelleniyor.

Kullanıcının hesabını erişime kısıtlama, engelleme, parasız bırakma, askıya alma ya da hesap silme gibi uygulamalar YouTube tarafından yapılan işlemler arasında yer alıyor. Birçok kişi bu durumdan rahatsız. YouTube’un özellikle ‘Kısıtlı Mod’u kötüye kullanarak ‘Black Lives Matter‘ (Siyahi Hayatlar Önemlidir), ‘Racial Profiling’ (Irka Göre Fişleme) ve ‘White Supremacy’ (Beyaz Üstünlüğü) gibi platformları engellediği biliniyor. Sizce platform gerçekten de siyahi vatandaşlara karşı ayrımcılık uyguluyor mu?

Asus’dan yapay zeka destekli gürültü engelleyici mikrofon

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERAyna karşısında bikinili poz veren Serenay Sarıkaya, hamilelik iddialarını yalanladıAyna karşısında bikinili poz veren Serenay Sarıkaya, hamilelik iddialarını yalanladı
Wi-Fi'den bin kat hızlı çalışıyor! Türkiye'de önemli adım atıldıWi-Fi'den bin kat hızlı çalışıyor! Türkiye'de önemli adım atıldı
Askere giden işçi kıdem tazminatı alabilir mi?Askere giden işçi kıdem tazminatı alabilir mi?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Uygulama bugün başladı! 900 TL ceza kesilecek

Uygulama bugün başladı! 900 TL ceza kesilecek

İşte Türkiye'nin koronavirüs tablosunda son durum

İşte Türkiye'nin koronavirüs tablosunda son durum

Büyük yüzleşme! Peşinden koşan ben olmadım

Büyük yüzleşme! Peşinden koşan ben olmadım

Şeyma Subaşı'dan üstsüz yatak pozu!

Şeyma Subaşı'dan üstsüz yatak pozu!

Bursa'da sel felaketi! Ölü sayısı yükseldi

Bursa'da sel felaketi! Ölü sayısı yükseldi

Canlı yayın çok fena karıştı! Hakaretler havada uçuştu

Canlı yayın çok fena karıştı! Hakaretler havada uçuştu

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

BMW'nin yeni otomobili tanıtıldı! İşte fiyatı ve özellikleri

BMW'nin yeni otomobili tanıtıldı! İşte fiyatı ve özellikleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Xiaomi'nin Türkiye'de de satılması beklenen telefonu tanıtıldı!

Xiaomi'nin Türkiye'de de satılması beklenen telefonu tanıtıldı!

Xiaomi yeni bilekliğini gösterdi, hayal kırıklığı yaşattı!

Xiaomi yeni bilekliğini gösterdi, hayal kırıklığı yaşattı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kağıttan cerrahi maske ürettiler!

Kağıttan cerrahi maske ürettiler!

Rüzgar enerjisi birinci hedef olacak

Rüzgar türbini üretimi için yenilikçi yöntem!

Oyunseverlere müjde! Steam'deki bu oyunları çok ucuza satın alabilirsiniz...

Oyunseverlere müjde! Steam'deki bu oyunları çok ucuza satın alabilirsiniz...

Huawei işe alımlarda yapay zeka dönemini başlattı

Artık Türkiye'de işe alımlarda yapay zeka var! Bakın nasıl...

PlayStation 5'in bu özellikleri nefes kesiyor! Yaklaşık 10 kat daha hızlı...

PlayStation 5'in bu özellikleri nefes kesiyor! Yaklaşık 10 kat daha hızlı...

iPhone 12 maketleri sızdı, tasarımları ilk kez detaylandı!

İşte iPhone 12'nin en gerçekçi görüntüleri!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.