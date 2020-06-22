YouTube ırkçılık davaları ile karşı karşıya

Fakat YouTube platformunun siyahiler için herhangi bir ayrımcılık yapıp yapmadığı ile ilgili hiçbir kanıt yok. Ancak iddialar gerçekten de çok büyük. Bazıları şirketin siyahilere karşı tahmin edilenden çok daha fazla baskı yaptığını söylüyor.

ABD başta olmak üzere dünyanın birçok yerinde ırkçılık karşıtı söylemler çok güçlendi. Bazı yerlerde bu durum şiddete varsa bile, yine de farkındalık oluşması memnun edici. Ancak bu farkındalığın bazen ilginç sonuçlandığı zamanlar da oluyor. Bunlardan birisi YouTube platformunun başına geldi.

YOUTUBE ENGELLİYOR DEDİLER

Siyahilerin hakkında olumsuz görüş belirtilmemesi için dünyanın en güçlü video platformlarından olan YouTube büyük çaba harcıyor. Hatta bu çaba çoğu zaman siyahiler ile ilgili yorumların engellenmesine kadar gidiyor. Bir grup YouTube yayıncısı şirketin bu politikasını eleştirdi. Onlara göre siyahiler ile ilgili yapılan yorumların tamamı siliniyor veya engelleniyor.

Kullanıcının hesabını erişime kısıtlama, engelleme, parasız bırakma, askıya alma ya da hesap silme gibi uygulamalar YouTube tarafından yapılan işlemler arasında yer alıyor. Birçok kişi bu durumdan rahatsız. YouTube’un özellikle ‘Kısıtlı Mod’u kötüye kullanarak ‘Black Lives Matter‘ (Siyahi Hayatlar Önemlidir), ‘Racial Profiling’ (Irka Göre Fişleme) ve ‘White Supremacy’ (Beyaz Üstünlüğü) gibi platformları engellediği biliniyor. Sizce platform gerçekten de siyahi vatandaşlara karşı ayrımcılık uyguluyor mu?

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