YouTube reklamları artıyor mu?

YouTube’u en cazip kılan unsur TV kanallarına göre çok daha az reklam almasıydı. Hatta pek çok dizi tutkunu TV dizilerini YouTube üzerinden takip etmeye başlamıştı. Bu durumun temel nedeni ise YouTube’da reklamın çok daha az olmasıydı.

Fakat son dönemde hem YouTube, hem de yayıncılar reklam sayısını yükseltti. Artık ortalama bir videoda bile 3 – 4 defa reklam giriyor. Üstelik bu reklamlardan bazılarını geçmek de mümkün olmuyor. Yani mecbur izliyorsunuz. Bu durum haliyle bazı sosyal medya kullanıcılarını da rahatsız etmiş durumda.

Hatırlanacağı üzere Google bir süre önce YouTube’taki reklam politikasını değiştirme kararı almıştı.

ORTAK OLMAYAN KANALLAR İÇİN DE REKLAM

Google yeni düzenlediği kullanım sözleşmesine göre, reklam ortaklığı yapmak istemeyen kanalların videolarında bile reklam gösterebilecek. Üstelik bu reklamlar için video üreticilerine ödeme de yapmayacak.

YouTube Ortaklık Programı’na kabul edilip reklam geliri elde etmek isteyen içerik üreticilerinin ise en az 1000 aboneye ve yıllık 4000 saat izlenme ortalamasına sahip olması gerekiyor. Ancak Google şimdi, ortaklık programına dahil olmadan yüz binlerce takipçiye ulaşan kanalların videolarını da 'reklamlayacak.' Üstelik YouTube artık videoların başlangıcında “reklamı geç” butonu olmayan 4-5 saniyelik kısa videolar da göstermeye başladı. Ardından ise reklamı geç butonu olan ikinci bir reklam başlıyor.

Youtube artık YouTube Premium'a geçmek için mesaj veriyor gibi görünüyor. Siz YouTube Premium'a abone olma fikrine nasıl bakıyorsunuz?

