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YouTube, Twitter, Instagram çöktü mü, ne zaman düzelecek? Sosyal ağlarda son dakika güncel durum!

14.11.2022 06:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YouTube, Twitter, Instagram gibi platformlarda yaşanan yavaşlık dolayısıyla birçok kişi internette araştırma yapmaya davam ediyor. Sosyal medya kullanıcıları Twitter ve Instagram'a giriş yapamadığında arama motorlarında Twitter çöktü mü, Instagram'a neden girilmiyor, gibi soru ve konu başlıklarını araştırıyor. Geçtiğimiz gün yaşanan probleme ilişkin açıklama Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yapıldı. Peki, YouTube, Twitter, Instagram çöktü mü? İşte sosyal ağlarda son durum!

YouTube, Twitter, Instagram çöktü mü, ne zaman düzelecek? Sosyal ağlarda son dakika güncel durum!

YouTube, Twitter, Instagram gibi platformlarda yaşanan yavaşlığa ilişkin BTK'dan açıklamada bulunuldu. Twitter çöktü mü, Instagram'a neden girilmiyor soruları geçtiğimiz günden bu yana internette araştırılıyor. YouTube'ta da yavaşlık yaşanıyor. İşte YouTube, Twitter, Instagram'da son durum...

YOUTUBE, TWITTER, INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

YouTube, Instagram, Twitter, Telegram, TikTok ve WhatsApp gibi hizmetleri kullanan kullanıcılardan olası problemler ve yaşanan problemlerden dolayı isyan etti.

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BTK'DAN 'BANT DARALTMA' AÇIKLAMASI

İHA'nın haberine göre, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Taksim'de meydana gelen patlama sonrası ortaya çıkan aykırı görüntülere ilişkin sosyal medya platformlarında bant daraltma uygulaması yapıldığını duyurdu.

Edinilen bilgiye göre, Taksim’de meydana gelen patlama sonrası ortaya çıkan basın etiğine aykırı görüntüler ve terör içerikleri için ilgili birimlerin talebi üzerine Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), tarafından ülke geneli sosyal medya platformları için bant daraltma uygulaması yapıldı.

BANT DARALTMA UYGULAMASI NEDİR?

Bant genişliği, bir iletim ortamının ya da haberleşme kanalının kapasitesini ifade etmek için kullanılırken, internet üzerinden edinilen bilgilere göre bant daraltma uygulaması, internet sitesine erişimin ağırlaştırılması anlamına geliyor. Siteye erişim engellenmiyor ancak veri akışı daraltılıyor. Bundan dolayı verilere erişim gecikmeli ve yavaş oluyor.

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