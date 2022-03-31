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  4. Yozgat, Amasya, Kastamonu iftar vakti ne zaman? Kastamonu, Amasya ve Yozgat sahur vakti ne zaman? İşte 2022 Diyanet imsakiyesi ve iftar, sahur vakitleri

Yozgat, Amasya, Kastamonu iftar vakti ne zaman? Kastamonu, Amasya ve Yozgat sahur vakti ne zaman? İşte 2022 Diyanet imsakiyesi ve iftar, sahur vakitleri

31.03.2022 16:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan ayı yaklaşırken Yozgat, Amasya, Kastamonu'nun iftar ve sahur vakitlerinin ne zaman olduğu merak edilmeye başlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı takvimine göre iftar, imsak ve sahur saatleri de belli oldu. Peki Yozgat, Amasya, Kastamonu iftar vakti ne zaman? Kastamonu, Amasya ve Yozgat sahur vakti ne zaman? İşte 2022 Diyanet imsakiyesi ve iftar, sahur vakitleri...

Yozgat, Amasya, Kastamonu iftar vakti ne zaman? Kastamonu, Amasya ve Yozgat sahur vakti ne zaman? İşte 2022 Diyanet imsakiyesi ve iftar, sahur vakitleri

Ramazan ayı yaklaşırken Yozgat, Amasya, Kastamonu'da ikamet eden vatandaşlar imsakiye saatlerini merak ediyor. Diyanet Ramazan imsakiyesi 2022 yılı takvimi yayınlandı. Diyaneti İşleri Başkanlığı'nın 2022 yılı dini günler namaz vakitleri takvimine göre bu sene Ramazan ayı 2 Nisan 2022 Cumartesi gününde idrak edilecek. Peki Yozgat, Amasya, Kastamonu iftar vakti ne zaman?

YOZGAT, AMASYA VE KASTAMONU İFTAR SAATİ NE ZAMAN?

Yozgat, Amasya, Kastamonu'da ilk iftar 2 Nisan 2022 Cumartesi günü yapılırken, son iftar ise 1 Mayıs'ta yapılacak.

YOZGAT 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN

AMASYA 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN

KASTAMONU 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN

2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ

Diğer tüm illerin 2022 Ramazan imsakiyesine buradan ulaşabilirsiniz:

ramaza


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