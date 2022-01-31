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  4. Yozgat'ta hastanede dehşete düşüren olay! Yangın merdiveninde donarak hayatını kaybetti

Yozgat'ta hastanede dehşete düşüren olay! Yangın merdiveninde donarak hayatını kaybetti

31.01.2022 21:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yozgat’ta yüksek tansiyon ve şeker nedeniyle tedavi gördüğü hastanenin yangın merdiveninde ölü bulunan hastanın donarak öldüğü iddia edildi. Yozgat Bozok Üniversitesi’nden yapılan açıklamada da olay doğrulandı.

Yozgat'ta hastanede dehşete düşüren olay! Yangın merdiveninde donarak hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Yozgat’ın Çayıralan ilçesinde yaşayan Y.Y. (59) isimli kadın, yüksek tansiyon ve yüksek şeker şikayetiyle ilçe devlet hastanesine başvurdu.

Burada yapılan kontrollerin ardından Y.Y., 26 Ocak Çarşamba günü Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne sevk edildi. Yoğun bakımda tedavisi yapılan ve nöroloji servisine alınan hastanın dün gece saat 02.30’da odada olmadığı anlaşıldı.

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DONARAK ÖLDÜĞÜ TAHMİN EDİLİYOR

Güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu hastanın yangın merdiveninden çıkış yaptığı belirlendi. Bir süre sonra olay yerine giden yetkililer, hasta Y.Y.’nin öldüğünü fark etti. Donarak öldüğü tahmin edilen Y.Y.’nin soğuğa bağlı olarak mı yoksa rahatsızlığına bağlı olarak mı öldüğü yapılacak otopsi sonrası belli olacak.

HASTANE OLAYI DOĞRULADI

Yozgat Bozok Üniversitesi’nden yapılan açıklamada olay doğrulanırken, hastanın ölüm nedeninin araştırıldığı belirtildi. (İHA)


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Anahtar Kelimeler:
Yozgat
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