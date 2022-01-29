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Henüz 3 aylık evliydi! 3. kattan düştü, donarak can verdi

29.01.2022 09:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'nın Polatlı ilçesinde dehşete düşüren bir olay yaşandı. Henüz 3 aylık evli olan Şevval Abanoz (26) kullanılmayan eski hastane binasında ölü bulundu. Binanın 3. katından düşen kadının uzun süre yaralı kaldığı için donarak hayatını kaybetti. Genç kadının kesin ölüm sebebinin yapılan otopsiden sonra ortaya çıkacağı bildirildi.

Henüz 3 aylık evliydi! 3. kattan düştü, donarak can verdi

Dehşete düşüren olay Ankara'nın Polatlı ilçesinde yaşandı. Kullanılmayan eski hastane binasında 3 aylık evli Şevval Abanoz (26) ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, olay, saat 22.30 sıralarında Şehitlik Mahallesi Eski Devlet Hastanesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Şevval Abanoz, henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle oturduğu eve yakın olan eski hastanenin 3. katından düştü. Düşme sonucu ağır yaralanan Abanoz, burada uzun süre yaralı kaldığı için donarak hayatını kaybetti.

3 ay önce evlendiği öğrenilen genç kadının kesin ölüm sebebinin yapılan otopsiden sonra ortaya çıkacağı bildirildi.

İHA

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Ankara
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