Yozgat'ta katliam gibi trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı

Yozgat'taki kazadan acı haberler geldi. Abdülkerim Karatarla (62) yönetimindeki otomobil ile Alaeddin Atik (57) yönetimindeki hafif ticari araç, Yozgat-Kayseri karayolu Yenipazar beldesi yakınlarında çarpıştı.

2 ÖLÜ, 4 YARALI

Kazada otomobil sürücüsü Abdülkerim Karatarla ile hafif ticari araçtaki Fuat Atik, olay yerinde hayatını kaybetti. Hafif ticari araç sürüsü ile araçta bulunan E.A. (20), G.A. (59) ve H.A. ise yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar, haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Yozgat Şehir Hastanesi ve Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

(İHA)



