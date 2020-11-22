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  4. Yozgat’ta bahisle köpek dövüştüren 8 kişi gözaltına alındı

Yozgat’ta bahisle köpek dövüştüren 8 kişi gözaltına alındı

22.11.2020 23:26 | Son Güncelleme:
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Yozgat’ta bahisle köpek dövüştüren 8 kişi gözaltına alındı

Yozgat’ta bahisle köpek dövüşü yaptıran 8 kişi, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınırken, yaralı 2 köpek de korumaya alındı.

Yozgat’ın Güdülelmahacılı Köyü Sarıkuyu Çiftliği mevkiinde köpek dövüşü yapılacağı ihbarını alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Olay yerine gelen ekipler, 2 kangal cinsi köpeği dövüştüren 8 kişiyi gözaltına aldı. Şahıslar ifadelerinin ardından serbest bırakılırken koruma kanunu gereğince şahıslara idari para cezası uygulandı.

TOPLAMDA 25 BİN 200 LİRA PARA CEZASI UYGULANDI

Ayrıca sosyal mesafe kurallarına uymadıkları gerekçesiyle her şahsa 3 bin 150 lira toplamda ise 25 bin 200 lira para cezası uygulandı.

Yaralı köpekler tedavilerinin ardından Yozgat Belediyesi Hayvan Barınağına teslim edildi. (İHA)

Yozgat’ta bahisle köpek dövüştüren 8 kişi gözaltına alındı

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