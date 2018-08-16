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Yozgat'ta yolcu minibüsü devrildi: 15 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2018 16:56 | Son Güncelleme

Yozgat'ta yolcu minibüsü devrildi: 15 yaralı

YOZGAT (AA) - Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde, yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bayram Uca yönetimindeki 66 M 1557 plakalı yolcu minibüsü, Kayseri-Boğazlıyan karayolu Elmalı Mahallesi'nde lastiğinin patlaması sonucu şarampole devrildi.

Kazada, yolculardan Fevzi Eliaçık, Naim Çeliktaş, Şerife Baran, Recep Fedakar, Arife Efe, Can Tokel, Asiye Çeliktaş, Kıymet Özsan, Nilgün Bal, Elvan Çetindaş, Mevlüt Ceylan, Selçuk Zağlı, Nihat Kılıç, Fevzi Doğan ve Aytekin Kaya yaralandı.

Ambulanslarla Boğazlıyan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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15 yaralı Boğazlıyan trafik kazası

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