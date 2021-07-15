HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. YPG/PKK'lı teröristler Afrin'e saldırdı: 2 ölü, 10 yaralı

YPG/PKK'lı teröristler Afrin'e saldırdı: 2 ölü, 10 yaralı

15.07.2021 22:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suriye'de, Tel Rıfat ilçesinde işgalini sürdüren terör örgütü YPG/PKK'nın, Zeytin Dalı Harekatı'yla terörden arındırılan Afrin ilçe merkezine düzenlediği roket saldırısında ilk belirlemelere göre biri çocuk 2 sivil hayatını kaybetti, 10 sivil yaralandı.

YPG/PKK'lı teröristler Afrin'e saldırdı: 2 ölü, 10 yaralı

YPG/PKK'lı teröristler, Türkiye ile Rusya arasında 22 Ekim 2019'da varılan mutabakat gereği Tel Rıfat ilçesini boşaltmaları gerekirken bölgede varlığını sürdürerek Afrin ilçe merkezine saldırı düzenlemeye devam ediyor.

BİRİ ÇOCUK İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Teröristlerce Afrin kent merkezine yapılan 7 roket saldırısında, ilk belirlemelere göre, biri çocuk 2 sivil yaşamını yitirdi, 2'si çocuk 10 sivil de yaralandı.

Roketlerin, sivillerin evlerine isabet etmesi sonucu çevrede hasar meydana geldi.

Türkiye, Suriye Milli Ordusu'nun desteğiyle, 20 Ocak 2018'de Afrin ilçesini terör örgütü YPG/PKK'dan kurtarmak için Zeytin Dalı Harekatı'nı düzenlemiş, 18 Mart'ta da Afrin'i terörden arındırmıştı. (AA)

Afrin’de PKK/YPG/PYD'nin katlettiği kişilere ait toplu mezar ortaya çıktıAfrin’de PKK/YPG/PYD'nin katlettiği kişilere ait toplu mezar ortaya çıktı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Melih Bulu görevden alındı!Melih Bulu görevden alındı!
PARTNERKarnı burnunda olan şarkıcıdan olay pozlar! Karnı burnunda olan şarkıcıdan olay pozlar!
Bakan Koca paylaştı: İşte Sinovac'ın etkinlik oranıBakan Koca paylaştı: İşte Sinovac'ın etkinlik oranı
Anahtar Kelimeler:
pkk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Tatilcilere seslendiler: Gelmeyin!

Tatilcilere seslendiler: Gelmeyin!

Bakan Koca paylaştı: İşte Sinovac'ın etkinlik oranı

Bakan Koca paylaştı: İşte Sinovac'ın etkinlik oranı

Bakan Koca kritik verileri paylaştı: Vaka sayısı 7 binin üzerinde

Bakan Koca kritik verileri paylaştı: Vaka sayısı 7 binin üzerinde

Panik anları! Camları kırıp otobüsten atladılar

Panik anları! Camları kırıp otobüsten atladılar

Futbolcuların son görüntüleri şaşırttı

Futbolcuların son görüntüleri şaşırttı

15 Temmuz'da Erdoğan'ın kaldığı oteldeki izler hala duruyor!

15 Temmuz'da Erdoğan'ın kaldığı oteldeki izler hala duruyor!

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Hepsi kaybolmuştu! Derede dolar arıyorlar

Hepsi kaybolmuştu! Derede dolar arıyorlar

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Meteoroloji'den haritalı uyarı! 50 dereceyi aşacak

Meteoroloji'den haritalı uyarı! 50 dereceyi aşacak

Polemik büyüyor! Kılıçdaroğlu'ndan yanıt geldi: Vallahi de billahi de satacağım

Polemik büyüyor! Kılıçdaroğlu'ndan yanıt geldi: Vallahi de billahi de satacağım

Hakkari'de silahlı saldırı! İl Emniyet Müdür Yardımcısı şehit oldu

Hakkari'de silahlı saldırı! İl Emniyet Müdür Yardımcısı şehit oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.