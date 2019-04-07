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YSK, AK Parti'nin itirazını reddetti! Oylar yeniden sayılmayacak

SEÇİM HABERLERİ  | 07.04.2019 17:15 | Son Güncelleme

YSK, AK Parti'nin Ankara'da 13 ilçede oyların tamamının tekrar sayılması talebini reddetti.

YSK, AK Parti'nin itirazını reddetti! Oylar yeniden sayılmayacak

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), AK Parti'nin müracaatı üzerine Ankara'nın 13 ilçesinde oyların yeniden sayımına ilişkin başvuruyu reddetti.

Edinilen bilgiye göre, AK Parti Ankara İl Başkanlığı tarafından Ankara'nın 25 ilçesinde büyükşehir belediye başkan adaylığı seçiminde kullanılan oyların yeniden sayımına ilişkin yapılan başvuru sonuçlandı.

25 İLÇEDEN 13'Ü REDDEDİLDİ

YSK tarafından yapılan inceleme neticesinde 25 ilçeye yapılan itirazlardan 13'ünün reddedildiği öğrenildi.

12 ilçeye yapılan başvurunun da YSK tarafından görüşüldüğü belirtildi. (AA)

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