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YSK Başkanı Ahmet Yener kimdir, nerelidir? YSK (Yüksek Seçim Kurulu) Başkanı Ahmet Yener'in hayatı ve kariyeri

28.05.2023 23:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YSK Başkanı Ahmet Yener kimdir ve nerelidir gibi soruların yanıtı merak ediliyor. 28 Mayıs Pazar günü Türkiye'de cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turu gerçekleşti. Yüksek Seçim Kurulu seçim sonuçları verilerini YSK Başkanı Ahmet Yener duyurdu. Ahmet Yener'in hayatı ve kariyeri araştırma konusu oldu. Peki, YSK Başkanı Ahmet Yener kimdir, nerelidir? İşte YSK (Yüksek Seçim Kurulu) Başkanı Ahmet Yener'in hayatı ve kariyeri...

YSK Başkanı Ahmet Yener kimdir, nerelidir? YSK (Yüksek Seçim Kurulu) Başkanı Ahmet Yener'in hayatı ve kariyeri

YSK (Yüksek Seçim Kurulu) Başkanı Ahmet Yener seçim sonuçları açıklamaları yapmak üzere ekranlara geldi. 2011 yılında Yargıtay Üyeliğine seçilen Ahmet Yener, halen Yargıtay Onuncu Hukuk Dairesi Üyesi olarak görevini sürdürmektedir. Peki, Ahmet Yener aslen nerelidir?

AHMET YENER KİMDİR?

Ahmet Yener, 13 Nisan 1966 tarihinde Beypazarı’nda dünyaya geldi. Ankara İmam Hatip Lisesini bitirmiş, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1989 yılında mezun olduktan sonra, askerliğini Ankara’da kısa dönem olarak yapmıştır.

Ankara hakim adayı olarak mesleğe başlayan Yener; sırasıyla Baykan, Yığılca, Sivrihisar, Osmaniye ve Kırıkkale Hâkimliği görevlerinde bulunmuştur.

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22/12/2011 tarihinde Yargıtay Üyeliğine seçilen Ahmet Yener, halen Yargıtay Onuncu Hukuk Dairesi Üyesi olarak görevini sürdürmektedir.

“İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarından Kaynaklanan Tazminat Davalarında Görev ve Yetki”, “İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarından Kaynaklanan Manevi Tazminat Davaları”, “İş Kazası ve Meslek Hastalığı”, “İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarından Kaynaklanan Maddi Tazminat Davaları” adlarında ortak çalışmaya dayalı dört adet eseri bulunmaktadır.

Evli ve üç çocuk babasıdır.

AHMET YENER NERELİDİR?

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, Ankara Beypazarı doğumludur.


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