HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. YSK CUMHURBAŞKANI ADAYI İMZA SAYILARI 2023: Hangi cumhurbaşkanı adayı kaç imza topladı? 100 bin imza süreci sona erdi!

YSK CUMHURBAŞKANI ADAYI İMZA SAYILARI 2023: Hangi cumhurbaşkanı adayı kaç imza topladı? 100 bin imza süreci sona erdi!

28.03.2023 08:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanlığı adaylığını duyuran isimlerine ilişkin beklenen açıklama Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yapıldı. YSK, cumhurbaşkanlığı adaylığı için gerekli olan 100 bin imza maratonunda toplanan imza sayılarını yayımladı. Peki, hangi cumhurbaşkanı adayı kaç imza topladı? 100 bin imza sürecinde kimler aday oldu? İşte 2023 cumhurbaşkanı adayı imza sayıları...

YSK CUMHURBAŞKANI ADAYI İMZA SAYILARI 2023: Hangi cumhurbaşkanı adayı kaç imza topladı? 100 bin imza süreci sona erdi!

YSK tarafından yayımlanan güncel cumhurbaşkanı adayı imza sayıları merak konusu oldu. 14 Mayıs’ta yapılacak seçimler için geri sayım devam ederken birçok kişşi internette konuya dair sorgulama yapıyor. Bilindiği üzere Yüksek Seçim Kurulu'nun belirlediği kurala göre seçime girecek adayların 100 bin oy toplamak durumunda. Muharrem İnce'nin 100 bin imza sayısına ulaştığı açıklanmıştı. "100 bin imza hangi aday kaç imza topladı?" sorusunun yanıtı merak konusu oldu. İşte detaylar...

HANGİ CUMHURBAŞKANI ADAYI KAÇ İMZA TOPLADI?

YSK'dan alınan bilgiye göre adayların süreç sonunda topladığı güncel imza sayıları şu şekilde:

Muharrem İnce: 114 bin 661

Sinan Oğan: 111 bin 508

Muhammed Ali Fatih Erbakan: 69 bin 255 (Cumhur İttifakı'na katılarak adaylıktan çekildi)

Doğu Perinçek: 27 bin 061

Yakup Türkal: 3 bin 137

Erkan Trükten: 2 bin 589

Tevfik Ahmet Özal: 1544

İrfan Uzun: 1263

Halil Murat Ünver: 538

Hilmi Özden: 478

Davut Turan: 122

GEÇİCİ ADAY LİSTESİ RESMİ GAZETE'DE

Cumhurbaşkanlığı seçimi geçici aday listesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Geçici aday listesine 29 Mart saat 17.00'ye kadar itiraz edilebilecek.

Resmi Gazete'de Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) Cumhurbaşkanı seçimi geçici aday listesi yayımlandı. Türkiye, 14 Mayıs 2023 Pazar günü seçime gidecek. Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve AK Parti Genl Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylık başvuruları 24 Mart 2023 tarihli kararla kabul edildi.

Öte yandan Cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenler kişilerden başvurusu kabul edilen Davut Turan, Doğu Perinçek, Erkan Trükten, Halil Murat Ünver, Hilmi Özden İrfan Uzun, Muhammed Ali Fatih Erbakan, Muharrem İnce, Sinan Oğan, Tevfik Ahmet Özal ve Yakup Türkal için 22-27 Mart 2023 tarihlerinde 08.00-20.00 saatleri arasında ilgili ilçe seçim kurulu başkanlıklarına seçmenler tarafından yapılan başvuruların incelenmesi sonucunda en az 100 bin seçmenin yazılı teklifiyle aday gösterilen Cumhurbaşkanı adaylarının Muharrem İnce ve Sinan Oğan olduğu tespit edildi.

İTİRAZ İÇİN SON GÜN 29 MART!

YSK tarafından yayımlanan Cumhurbaşkanı geçici aday listesine 29 Mart 2023 Çarşamba günü saat 17.00'ye kadar itiraz edilebilecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bahardan kışa geçilecek! Yarına dikkat: 'Pek çok bölgede kar yağışı görülecek'Bahardan kışa geçilecek! Yarına dikkat: 'Pek çok bölgede kar yağışı görülecek'
Kılıçdaroğlu, kampanyasının ilk reklam filmini paylaştı: Seçtiği şarkı dikkat çektiKılıçdaroğlu, kampanyasının ilk reklam filmini paylaştı: Seçtiği şarkı dikkat çekti
Korkutan deprem uyarısı! 3 levhanın kesiştiği bölgede gerilim yükseldiKorkutan deprem uyarısı! 3 levhanın kesiştiği bölgede gerilim yükseldi
Anahtar Kelimeler:
YSK seçimler

En Çok Okunan Haberler

İnce tartışma yaratan sözlerinden dolayı özür diledi: Üzerime çok gelindi

İnce tartışma yaratan sözlerinden dolayı özür diledi: Üzerime çok gelindi

Özel hayat sorusu dikkat çekti! Nihat Hatipoğlu'nun sorusu gündem oldu

Özel hayat sorusu dikkat çekti! Nihat Hatipoğlu'nun sorusu gündem oldu

En düşük emekli maaşına zam! Kritik teklif TBMM'den geçti

En düşük emekli maaşına zam! Kritik teklif TBMM'den geçti

Korkutan deprem uyarısı! 3 levhanın kesiştiği bölgede gerilim yükseldi

Korkutan deprem uyarısı! 3 levhanın kesiştiği bölgede gerilim yükseldi

Komşular terastan atlayıp eve girdi! Talihsiz bebek çöplerin içinde bulundu

Komşular terastan atlayıp eve girdi! Talihsiz bebek çöplerin içinde bulundu

İstanbul için kritik uyarı! Hükümetimize acil bir öneri" diyerek paylaştı

İstanbul için kritik uyarı! Hükümetimize acil bir öneri" diyerek paylaştı

İlginizi Çekebilir

Sevgilisinin karısı eve gelince işler bir anda karıştı...

Sevgilisinin karısı eve gelince işler bir anda karıştı...

Armağan Çağlayan dayanamadı sordu! "Hürrem yağını oranıza sürerseniz kocanız..."

Armağan Çağlayan dayanamadı sordu! "Hürrem yağını oranıza sürerseniz kocanız..."

En şık ve rahat Camper ayakkabılarda %45'e varan indirim

En şık ve rahat Camper ayakkabılarda %45'e varan indirim

Sürekli papyonla! Nedeni çok romantikmiş...

Sürekli papyonla! Nedeni çok romantikmiş...

İstanbul'u terk etmişti! Lüks evinde doğayla iç içe bir hayat

İstanbul'u terk etmişti! Lüks evinde doğayla iç içe bir hayat

Sporda ve günlük hayatta şıklığı yakalayın: Spor ve sırt çantalarında %70'e varan indirim

Sporda ve günlük hayatta şıklığı yakalayın: Spor ve sırt çantalarında %70'e varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.