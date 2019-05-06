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YSK'dan kanuna aykırı görevlendirme yapanlar hakkında suç duyurusu kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 22:41 | Son Güncelleme

Yüksek Seçim Kurulu (YSK): Seçim kurulları hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunacak.

YSK'dan kanuna aykırı görevlendirme yapanlar hakkında suç duyurusu kararı

YSK, kısa kararı açıkladı. Kanuna aykırı sandık kurulu görevlendirmeleri yapan ilçe seçim kurulu başkan ve üyeleri ile seçim müdürleri ve diğer sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

YSK'nın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

  • Bir kısım sandık kurullarının, ilçe seçim kurullarınca kanuna aykırı oluşturulması ve bu hususun da seçim sonucuna müessir olması nedeniyle, 31 Mart 2019 tarihinde yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaliyle yenilenmesine,

  • İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Mazbatasının iptaline,

  • İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçiminin 23 Haziran 2019 tarihinde yapılmasına,

  • Kanuna aykırı sandık kurulu görevlendirmelerini yapan ilçe seçim kurulu başkan ve üyeleri ile seçim müdürleri ve diğer sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulmasına, oyçokluğuyla karar verilmiştir. Söz konusu gerekçeli karar bilahare gönderilecektir.
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Anahtar Kelimeler:
YSK seçim müdürleri

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Okuyucu Yorumları 24 yorum
binali kazanamadı diye herkes suçlumu şimdi
Kendilerine suç duyusunda bulunmuşlar herhalde.
herkese adalet birgün lazım olacak
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