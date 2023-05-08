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  4. YSK duyurdu! Yurt dışında oy kullanan seçmen sayısı 2 milyona yaklaştı

YSK duyurdu! Yurt dışında oy kullanan seçmen sayısı 2 milyona yaklaştı

08.05.2023 20:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yurt dışındaki vatandaşların oy kullanma heyecanı devam ediyor. Sayı gün gün artarken YSK saat 20.30 itibarıyla son verileri duyurdu.

YSK duyurdu! Yurt dışında oy kullanan seçmen sayısı 2 milyona yaklaştı

14 Mayıs seçimleri için yurt dışındaki vatandaşların oy kullanma heyecanı sürerken sandık başına giden seçmen sayısı her gün artıyor. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için yurt dışındaki temsilciliklerde ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı 1 milyon 751 bin 365 oldu.

Yüksek Seçim Kurulundan (YSK) edinilen bilgiye göre, gümrük kapılarında ve yurt dışı temsilciliklerde 27 Nisan'da başlayan oy verme işlemi kapsamında temsilciliklerde 1 milyon 632 bin 994, gümrüklerde ise 118 bin 371 seçmen oy kullandı.

Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemleri yarın sona erecek, gümrüklerde ise 14 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek.

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