YSK: Hakimlerin hedef gösterilmesi ve itibarsızlaştırılması kabul edilemez

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun eleştirilerine yanıt verdi.

YSK'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Hakimlerin verdikleri kararlar nedeniyle kişisel olarak hedef gösterilmesi ve itibarsızlaştırılması kabul edilemez. Yüksek Seçim Kurulu, baskı, yıldırma, iftira, hakaret ve tehdit kampanyalarından etkilenmeksizin görevini yapmaya devam edecektir. Anayasa ve kanunlar, yasama organı üyesi olmanın sağladığı dokunulmazlığın hukuki korumasına sığınarak, bir kimseye suç işleme ve yargı organı mensuplarına hakaret etme serbestisi tanımaz."

(AA)

