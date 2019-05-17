HABER

YSK, Palu Belediye Başkanı Ünalan’ın mazbatası iptal etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.05.2019 17:27 | Son Güncelleme

Yüksek Seçim Kurulu, Elazığ’ın Palu ilçesinde seçimleri kazanıp mazbatasını alarak başkanlık koltuğuna oturan Efrayim Ünalan’ın mazbatasını iptal etti.Palu Belediye Başkanlığına AK Parti’den seçilen ve 4 Nisan’da mazbatasını alarak göreve başlayan Efrayim Ünalan ile ilgili verilen itirazda 2 yıl 6 aylık cezasının Yargıtay 11.

YSK, Palu Belediye Başkanı Ünalan’ın mazbatası iptal etti

Yüksek Seçim Kurulu, Elazığ’ın Palu ilçesinde seçimleri kazanıp mazbatasını alarak başkanlık koltuğuna oturan Efrayim Ünalan’ın mazbatasını iptal etti.
Palu Belediye Başkanlığına AK Parti’den seçilen ve 4 Nisan’da mazbatasını alarak göreve başlayan Efrayim Ünalan ile ilgili verilen itirazda 2 yıl 6 aylık cezasının Yargıtay 11. Ceza Dairesi tarafından 19 Mart 2019 tarihinde onaylandığı, bu nedenle başkanlığının düşmesi gerektiği savunuldu. İlçe Seçim Kurulu’da, Yüksek Seçim Kurulu’na başvuruda bulundu. Gerekli incelemeyi tamamlayan YSK 15 Mayıs itibariyle kararını vererek Ünalan’ın mazbatasının iptaline karar verdi.
YSK’nın kararında,” Elazığ İli Palu İlçesi Belediye Başkanı seçilen Efrayim Ünalan’ın seçilmeye engel mahkumiyeti bulunduğundan, mazbatasının iptaline, karar örneğinin il ve ilçe seçim kuruluna gönderilmesine karar verilmiştir” denildi.
Seçimlerde Efrayim Ünalan 2 bin 679 oy almış, MHP’nin adayı Muhammed Septioğlu ise 2 bin 557 oy alarak 122 farkla seçimleri kaybetmişti. İlçede yeni başkanın ise meclis üyeleri arasından belirleneceği öğrenildi. İlçede AK Parti’nin 5, MHP’nin ise 4 meclis üyesi bulunuyor.

YSK, Palu Belediye Başkanı Ünalan’ın mazbatası iptal etti

YSK, Palu Belediye Başkanı Ünalan’ın mazbatası iptal etti

PARTNERBacak inceltmek için ne yapmalı?Bacak inceltmek için ne yapmalı?
Devlet Bahçeli'den 19 Mayıs kararı!Devlet Bahçeli'den 19 Mayıs kararı!
CHP'li Öztrak: Bu sıkıntıları çözmeye çalışacaksınızCHP'li Öztrak: Bu sıkıntıları çözmeye çalışacaksınız

En Çok Okunan Haberler

Bayram ikramiyeleriyle ilgili önemli gelişme

Bayram ikramiyeleriyle ilgili önemli gelişme

Ölüm anını anlattı! Tüyleri diken diken etti

Ölüm anını anlattı! Tüyleri diken diken etti

Bekçiler şüphelendi, özel tim sevk edildi! 8 saat sürdü

Bekçiler şüphelendi, özel tim sevk edildi! 8 saat sürdü

CHP'nin seçmen verileri iddiasına Bakan Soylu'dan jet yanıt

CHP'nin seçmen verileri iddiasına Bakan Soylu'dan jet yanıt

Siyanür vahşetinde korkunç ifade! "1,2,3 fondip" diyerek içirmiş

Siyanür vahşetinde korkunç ifade! "1,2,3 fondip" diyerek içirmiş

Görüntüler büyük tepki çekmişti! Mahkemeden karar çıktı

Görüntüler büyük tepki çekmişti! Mahkemeden karar çıktı

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Erdoğan'dan YSK'nın İstanbul kararı hakkında açıklama

Erdoğan'dan YSK'nın İstanbul kararı hakkında açıklama

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Gündeme bomba gibi düşen iddia! Açıklama geldi

Gündeme bomba gibi düşen iddia! Açıklama geldi

Bülent Arınç'tan İmamoğlu ve Bahçeli ile ilgili şaşırtan sözler!

Bülent Arınç'tan İmamoğlu ve Bahçeli ile ilgili şaşırtan sözler!

Diğer Haberler
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den 19 Mayıs kararı!

Devlet Bahçeli'den 19 Mayıs kararı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, makam aracını durdurarak vatandaşlarla sohbet etti

Erdoğan, makam aracını durdurarak vatandaşlarla sohbet etti

İYİ Parti, Samsun'daki devlet törenine katılmayacak

İYİ Parti kararını verdi! İşte o açıklama...

CHP'nin seçmen verileri iddiasına Bakan Soylu'dan jet yanıt

CHP'nin seçmen verileri iddiasına Bakan Soylu'dan jet yanıt

Bakan Soylu'dan flaş İstanbul açıklaması

Bakan Soylu'dan flaş İstanbul açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iftar programında önemli açıklamalar

Erdoğan'dan iftar programında önemli açıklamalar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.