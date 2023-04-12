YSK SEÇMEN SORGULAMA 2023: Nerede oy kullanacağım? Hangi sandıkta oy vereceğim? e-Devlet YSK yurt içi seçmen kaydı ekranı

YSK seçmen kaydı sorgulama ekranına TC kimlik numarası ve şifre ile e Devlet'ten erişilebilecek. Yurt içi seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıklar belli oluyor. Birçok kişi arama motorlarında "Hangi sandıkta oy kullanacağım?" sorusuna yanıt arıyor. YSK seçmen kaydı sorgulama ekranı ve detaylar haberimizde...

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Seçmenlerin hangi sandıkta oy kullanacağı 12 Nisan'da belirlenecek.

Oy verme işlemi yurt dışında yaşayan vatandaşlar için 27 Nisan'da başlayacak. Yurt dışında oy verme işlemi 9 Mayıs'ta sona erecek.

Türkiye 14 Mayıs'ta seçime gidiyor. 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı seçimi geçici sonuçları saat 23.59'a kadar ilan edilecek. Salt çoğunluk sağlanamaması halinde Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci oylaması 28 Mayıs'ta yapılacak. Bu durumda 20 Mayıs'ta gümrük kapılarında ve yurt dışında oy verme işlemi başlayacak. 24 Mayıs'ta yurt dışında oy verme işlemi sona erecek. 28 Mayıs'ta ise yurtiçinde oy kullanılacak. Cumhurbaşkanı seçimi geçici sonuçları 29 Mayıs'ta ilan edilecek.

1 Haziran'da il seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı yapılan itirazlar YSK tarafından karara bağlanacak. YSK tarafından kesin seçim sonuçları Resmi Gazete ile radyo ve televizyonda ilan edilmek üzere ilgili mercilere gönderilecek.

OY KULLANACAĞIM SANDIK NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Seçmenlerin oy kullanacağı sandıklar bugün (12 Nisan Çarşamba) belirlenecek.

Bu tarihte yurt dışı seçmen kütükleri kesinleşmiş olacak.

SEÇMEN KAYDI SORGULAMA EKRANI

YSK SEÇMEN KAYDI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

