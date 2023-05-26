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YSK son durumu açıkladı: Toplam sayı 2 milyona yaklaştı

26.05.2023 21:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Seçimi'nde yurt dışı ve gümrüklerde kullanılan oy 1 milyon 912 bini aştı. Öte yandan gümrüklerde oy verme işlemi, 28 Mayıs saat 17.00'de sona erecek. İşte haberin detayları...

YSK son durumu açıkladı: Toplam sayı 2 milyona yaklaştı

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur oylaması için yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerden oy kullananların sayısı 1 milyon 912 bin 30'a ulaştı.

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin, 20 Mayıs'ta başlayan yurt dışı temsilciliklerdeki oy verme işlemi 24 Mayıs'ta sona ermişti. Gümrüklerde ise oy verme işlemleri sürüyor.

Yüksek Seçim Kurulundan edinilen bilgiye göre, saat 20.00 itibarıyla yurt dışı temsilcilik ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı toplam 1 milyon 912 bin 30'a ulaştı.

Gümrüklerde oy verme işlemi, 28 Mayıs saat 17.00'de sona erecek. (AA)


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