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YTB Başkanı Eren yurt dışındaki vatandaşların bayramını kutladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2019 12:00 | Son Güncelleme

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, yurt dışındaki ve yurt içindeki vatandaşların, soydaş ve akraba toplulukların bayramını kutladı.YTB Başkanı Abdullah Eren, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, yurt dışındaki ve yurt içindeki vatandaşların, soydaş ve akraba toplulukların bayramını kutladı.
YTB Başkanı Abdullah Eren, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı. Eren mesajında, YTB’nin gerçekleştirdiği çalışmalarla Türkiye’nin dış politikasına önemli katkılar sunduğunu ifade ederek, aynı zamanda yurt dışında yaşayan vatandaşların sorunlarıyla yakından ilgilendiklerini ve her zaman onların yanında olmaya çalıştıklarının altını çizdi. Başkan Eren, ‘‘YTB, ilgili olduğu alanlarda gerçekleştirdiği çalışmalarla bir yandan ülkemizin özellikle son yıllarda ortaya koymuş olduğu güçlü insani ve girişimci dış politikaya aktif katkılar sunarken, diğer yandan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Dünyanın neresinde bir vatandaşımızın başı dara düşse, tüm imkânlarımızla orada olmak bizim boynumuzun borcudur’ talimatları doğrultusunda hareket etmenin azmi ve gayreti içerisindedir’’ dedi.
Eren, ‘‘Bizlerle birlikte bu azim ve gayreti ortaya koymanın derdinde olan bütün mesai arkadaşlarımla beraber yurt dışındaki ve yurt içindeki vatandaşlarımızın, soydaş ve akraba topluluklarımızın, uluslararası öğrencilerimizin, yüzü kıblemize dönük coğrafyaların mübarek Ramazan Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor; tüm insanlık için huzur ve esenlik diliyorum’’ dedi.

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